După exact un an de guvernare Orban Ludovic, eșecul este clar și total: România a avut a doua cea mai neinspirată conducere națională din Uniunea Europeană pe durata acestei crize sanitare.

Pandemia de COVID a lovit la fel întregul continent, același virus a subminat toate economiile statelor membre. Și, totuși, noi avem a doua cea mai mare contracție anuală (-6%), Italia la care ne uitam îngroziți în primăvară acum se află la -4,7%, Polonia la -2% , Ungaria la -4,7%, Slovacia la -2,2%, Bulgaria la – 5,2% și Cehia la -5,8%!

Dacă după aceste cifre, mai are cineva neclarități, acel cineva trebuie trimis la aritmetica din școala primară.

Cifrele nu mint. Cifrele care provin din statisticile Eurostat nu mint niciodată. Aceste cifre ne indică clar faptul că România a fost printre cel mai prost guvernate state din Uniunea Europeană în acest an. Iată cum arată revenirea în „V” la nivelul economiei Uniunii și cum arată, pe lângă aceasta, evoluția „revenirii” țării noastre:



Suntem, care va să zică, decuplați de Europa. Uniunea își revine cu adevărat, iar noi acumulăm înapoiere.

Acest grafic conține imaginea de ansamblu a unui an, 2020, în care economia națională a fost victima campaniei electorale totale.

După ce România a avut, în primăvară, cea mai mare contracție din Uniunea Europeană dintre statele fără o contribuție majoră a turismului în economie ( mai rău decât noi au căzut Spania, Croația, Ungaria, Grecia, Portugalia, Franța, Italia, Belgia, Cipru și Austria), în vară țara noastră raportează cea mai dezamăgitoare recuperare dintre statele Uniunii.

Dacă statele mediteraneene și cele central-europene au recuperat aproape integral contracția economică din primăvară, dacă polonezii, ungurii și cehii au recuperat la fel de mult la sfârșit de septembrie, noi, românii, am ieșit total din logica statelor est-europene și am ajuns să bifăm cea mai mare contracție anuală din regiune.

Deocamdată este a doua cea mai mare prăbușire anuală din întreaga Uniune. Numai grecii și croații ne mai pot concura în acest clasament al rușinii.

În trimestrul al III-lea al anului 2020, Uniunea Europeană a recuperat puternic pierderile suferite în cel mai prost trimestru al actualei crize, trimestrul al II-lea al aceluiași an.

Astfel, creșterea economică a trimestrului al III-lea față de precedentul a fost de 11,6%, după o contracție dramatică de 11,4% în trimestrul al II-lea față de trimestrul I. În zona euro, creșterea pe ultimul trimestru a fost de 12,6%, urmând unei contracții de 11,8% în trimestrul precedent.

În ritm anualizat, economia Uniunii Europene scade astăzi cu 3,9%, făcând din ramurile corespunzătoare trimestrului de primăvară (al II-lea) și trimestrului de vară (al III-lea) un „V” aproape perfect.





Ajunși aici, nu mă pot opri să nu remarc faptul că Statele Unite au o rată a scăderii anuale de numai 2,9%, cu un punct procentual mai mică decât cea a Uniunii Europene.

Oare ce va mai bolborosi cohorta nesfârșită de nătărăi care a diabolizat imaginea lui Donald Trump în ultimele luni? Stimați deontologi, America lui Trump a ieșit cel mai bine din criza COVID-ului și are o contracție cam de două ori mai mică decât echipa reunită sub Klaus Iohannis și Orban Ludovic.

Această creștere impresionantă din vară se datorează Franței, Spaniei și Italiei, adică tot țărilor care au contribuit cel mai mult și la contracția din primăvară.

Spania, campioana la scădere economică (-17,8% în trimestrul al II-lea), are o creștere robustă acum, de 16,7%.

Franța se redresează cu 18,2%, devenind campioana revenirii din Uniune, după o cădere de 13,7% în trimestrul al II-lea.

Italia, la rândul său, după prăbușirea cu 13% din primăvară, are acum o revenire entuziasmantă de 16,1%.

Germania, mai puțin lovită în primăvară (-9,8%), nu se află printre marile performere din vară (+8,2%).

Cum își sprijină Germania companiile și liber profesioniștii afectați de pandemie: Ajutoare de 22 de miliarde de euro la începutul lui 2021

Să mergem și la țările din jurul nostru și să ne comparăm cu fiecare dintre ele:

Polonia a scăzut în trimestrul de primăvară cu 9% și a recuperat destul de mult în trimestrul de toamnă cu 7,7%, ajungând la o scădere anuală de doar -2% și rămânând campioana Europei la creștere economică:

Diferența dintre evoluția Poloniei și cea a României este diferența dintre un „V”, chiar dacă cu brațe inegale, și un unghi aproape drept…

Ungaria a scăzut în trimestrul de primăvară cu un înspăimântător 14,6% și a recuperat destul de mult în trimestrul de toamnă cu 11,3%, ajungând la o scădere anuală de -4,6%:

Chiar dacă are un „V” cu laturi inegale, Ungaria are totuși o performanță mult mai bună decât noi, are, cu alte cuvinte, un „V” mai ascuțit.

Republica Cehă se află în aceeași logică: a scăzut în trimestrul de primăvară cu un mai puțin terifiant 8,7% și a recuperat destul de mult în trimestrul de toamnă cu 6,2%, ajungând la o scădere anuală de -5,8%:

Și cehii au, desigur, un „V” ca la carte, cu brațe inegal de lungi, dar cu panta de revenire mult mai mare.

Modesta Bulgarie a scăzut în trimestrul de primăvară cu un mai puțin terifiant 10,1% și a recuperat destul de puțin în trimestrul de toamnă cu 4,3%, ajungând la o scădere anuală de -5,2%:

Ura! Am găsit unii care dezamăgesc la fel ca noi sau chiar stau un pic mai prost. Dar chiar și bulgarii, la nivel anualizat, stau un pic mai bine decât noi.

Ei, și-am ajuns la România. Dezastru, dezastru absolut. După ce a scăzut în trimestrul de primăvară cu un groaznic 12,2%, a recuperat destul de puțin în trimestrul de toamnă cu 5,6%, ajungând la o scădere anuală de -6%, cea mai mare dintre țările estice ale Uniunii Europene și a doua cea mai mare cădere anuală din întreaga Uniune Europeană (după Spania, -8,7%).

Hai să tragem rapid și singurele concluzii care se impun.

Încrâncenarea cu care Guvernul Orban Ludovic a stins luminile în toate ungherele economiei a dat „roade”. Disprețul premierului față de ponderea în PIB a sectorului HORECA a adus țării a doua cea mai mare cădere economică din UE.

Îndârjirea cu care armata de polițiști și jandarmi a Guvernului a demontat geamurile și ușile piețelor țărănești va produce, în continuare, rezultatul scontat de premierul respectiv. Oare Klaus Iohannis o avea și numărul de telefon al vreunui alt liberal (de exemplu Ilie Bolojan sau Rareș Bogdan), să-l cheme să salveze guvernarea PNL de după alegeri?

Petrișor Peiu / spotmedia.ro