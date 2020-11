Sper că nu ați uitat, dragi votanți, faptul că la ANRE secretarele au salarii mai mari decât profesorii de liceu . (Sursa: AICI ). Șefii din ANRE beneficiază de sporuri de confidențialitate de 20%, un spor de complexitate în valoare de 25% și de o indemnizație de fidelitate, între 5 și 12%. De asemenea, cei care au funcții de conducere (președinte și vicepreședinți) sunt „premiați” cu 55% din salariu și cu un spor de încă 45% pentru „activitatea de reglementare”. Plus prime substanțiale: fiecare angajat primește 3.000 de lei de Crăciun, de Paști, dar și cu prilejul „Zilei Energeticianului… Tot bănetul ăsta se duce în buzunarele unora care nu fac decât să ne crească facturile la energie an de an, după regula sfântă a bugetarului român: „dacă se poate, de ce nu?”

