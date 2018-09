Petrol de la cumătrul Putin: Cum a ajuns o prezentatoare TV din Ucraina proprietară a unui mare câmp petrolifer din Siberia

Dar imperiul de afaceri al soției sale, Oxana Marcenko, construit cum am vazut cu sprijinul Kremlinului – conține cel puțin zece companii care sunt implicate în activitatea de construcții, agricultură, silvicultură, inginerie, servicii financiare și, mai nou, un camp petrolifer. Avand un activ nou atat de valoros, este evident că Marcenko poate sustine financiar ambițiile politice ale soțului sau.

Astazi, Medvedciuk este considerat în Ucraina cel mai pro-rus politician si „eminenta cenusie” a adeptilor ”lumii ruse“ din această țară. El acționează în calitate de „trimis special” între Vladimir Putin și omologul său ucrainean Petro Poroșenko. Medvedciuk nu neagă faptul că are o relație personală cu Putin, dar susține că o foloseste exclusiv în interesul Ucrainei. Totodata, el a subliniat că nu accepta sa se spuna despre Rusia ca este ”agresor”.

Soțul Oxanei, Viktor Medvedciuk a fost activ în politică ucraineană de la începutul si până la mijlocul anilor 2000, el fiind seful administrației prezidențiale sub Leonid Kucima.

În Ucraina, Oxana Marcenko a fost prezentatoare mai multor emisiuni tv de top: „X-Factor“, „Ucraina are talente“ și „Vremea pentru a construi“.

Firma care a câștigat licitatia pentru campul petrolifer din Hantî-Mansi este deținuta doar în proportie de 32% de Serghei Kislov. Partea majoritara – 50,1% este controlata de compania cipriota de care am poment deja – ”Ventolor Holding Ltd” a Oxanei Marcenko.

Experții sugereaza că deoarece regiunea Rostov se afla la granita cu ”DNR/LNR”, câmpul Gavrikovskoe a fost ales pentru a crește baza de aprovizionare cu combustibili a ”masinii de razboi” creata de Rusia in regiunea Donbas. Dar nu numai pentru asta…

Inca din martie 2015, la Yalta, trei companii ucrainene, beneficiara finala a carora este ”cumătra” lui Vladimir Putin, au devenit co-proprietate a companiei „Tavria-Invest“. Aceasta firma a fost infiintata, printre altele, pentru a controla activele pe care cuplul Medvedcuk-Marcenko le deține în Crimeea. Director al companiei este Inna Palii, care deține aceeasi funcție într-o altă firma cu nume apropia- ”Tavria Sever” . Proprietarii ultimei sunt doua persoane juridice înregistrate in Cipru – ”Ventolor Investments Ltd” și ”Ventolor Holding Ltd”.

Reporterii proiectului „Schema“ al „Radio Libertatea“ dovedesc cu acte din Registrul de stat al Rusiei privind persoanele juridice ca campul petrolifer Gavrikovskoe din sudul Siberiei de Vest a intrat in folosinta Oxanei Marcenko.

Oxana a intrat în „familia“ președintelui rus în 2004. În acel an, Vladimir Putin și Svetlana Medvedeva – sotia lui Dmitri Medvedev (actualul premier rus) – au fost nasi de botez ai Dariei, fiica Oxanei si a lui Viktor Medvedciuk. Odata cu acel ”botez”, Oxana a intrat în „cercul interior“ al presedintelui Putin, care controlează bogățiile din Rusia, sustin ziaristii de investigatii ai Radio Libertatea.

Prezentatoarea tv din Ucraina Oxana Marcenko, soția politicianului ucrainean Viktor Medvedciuk, care are legături de familie cu președintele rus Vladimir Putin, a obtinut dreptul de exploatare a câmpului petrolifer Gavrikovskoe din Districtul Autonom Hantî-Mansi și care urmează să fie dat în folosinta înainte de sfârșitul anului 2018. Rezervele sale de țiței sunt estimate la 40 milioane de tone.

