Petrol: Piaţa mondială este în PRAGUL unei CRIZE

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

Președintele Dodon s-a întors din al 5-lea concediu în acest an.

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Într-un raport dezvăluit de The Guardian, ONU estimează că amenințarea teroristă nu a fost niciodată total eradicată și anticipează o serie de noi atentate până la sfârșitul anului, iar Pentagonul semnalează că jihadiștii Statului Islamic s-au regrupat...

Rezultatele sesiunii de bază și locurile disponibile pentru sesiunea suplimentară în cadrul admiterii 2019 la studii superioare de licență și de master au fost publicate. În sesiunea de admitere din acest an cele mai solicitate rămân a fi următoarele specialități:...

În acest context, principalele companii petroliere au înregistrat profituri confortabile în al doilea trimestru din an dar în scădere comparativ cu ceea ce au obţinut anul trecut.

Un bun cunoscător al pieţei petroliere este de părere că Iran nu are nici intenţia şi nici mijloacele de a bloca, cu adevărat, strâmtoarea.

În plus, Organizaţia ţărilor exportatoare de petrol şi Rusia au decis la începutul lui iulie, să ducă o politică strictă de reducere a producţiei pentru a influenţa astfel preţul.

Strâmtoarea Ormuz are o lărgime de doar 40 de km, este situată între Iran şi Oman iar prin ea tranzitează aproape 20% din petrolul mondial şi 30% din gazul natural lichefiat. Jumătate din rezervele mondiale de petrol se regăsesc în această zonă unde, mai bine de 2.400 de petroliere navighează anual, sub lupa americană.

