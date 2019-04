Petrol: Preţurile se menţin în jurul maximelor pe cinci luni, sunt aşteptate noi perturbări ale pieţei, dar nu se va reveni la 80 de dolari pe baril

Prepoziţiile sunt nişte instrumente gramaticale cu ajutorul cărora se face legătura între cuvinte - pe, la, peste, sub, datorită, între ş.a., fiecare apărând într-un anumit tip de sintagme, acceptate de uzul general.

Conform unei descoperiri prezentate recent la simpozionul anual al American Association for Cancer Research (AACR), consumul de cereale integrale poate reduce riscul apariţiei cancerului la ficat.

Reducerile de producţie ale OPEC, sancţiunile împotriva Venezuelei şi Iranului şi aşteptările legate de o creştere a cererii la nivel mondial au împins preţurile peste pragul de 70 de dolari săptămâna trecută pentru prima dată în acest an.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)