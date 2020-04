Petrolul american își revine, prețul devenind din nou pozitiv

Piața, subliniază operatorii, se concentrează asupra contractelor pentru luna iunie. Pentru acestea din urmă, barilul valora marți dimineață în Asia mai mult de 21 de dolari, față de 20,43 de dolari la închiderea din New York cu o zi înainte.

Un baril de West Texas Intermediate pentru livrare în mai se tranzacționează marți dimineață la 1,10 dolari, față de un preț de închidere de -37,63 de dolari luni seara la New York, acesta fiind cel mai scăzut nivel din momentul în care NYMEX a deschis tranzacțiile futures pe petrol în 1983.

Prețul unui baril de petrol american, care a devenit negativ pentru prima dată în istorie din cauza saturației stocurilor și prăbușirii cererii cauzate de pandemia de coronavirus, a sărit marți dimineață în Asia și a revenit ușor peste zero, relatează AFP.

