Petru BOGATU // Cum și pentru cine l-a învins Putin pe Plahotniuc

Am publicat în această săptămână (luni-joi) o serie de articole despre relaţiile dintre cele două maluri ale Prutului în perioada comunismului, încercând să le surprind printr-o cronologie a evoluţiei relaţiilor dintre Moscova şi Bucureşti în anii 1950-1989....

Nu-mi place să scriu despre Transnistria, deoarece, când încep a medita pe marginea acestui subiect, simt că ies pe contrasens. Punctul meu de vedere asupra acestei regiuni este unul anacronic și sentimental, format sub influența „Doinei” lui Eminescu care încadra neamul...

Pregătisem altceva pentru acest col de pagină, dar, când am dat în arhiva mea de un articol mai vechi, semnat de + IPS Bartolomeu Anania, am decis să renunţ la el în favoarea articolului acestui cunoscut scriitor şi cleric ortodox român (n. 18 martie 1921 – d. 31 ianuarie...

Plahotniuc nu mai este la guvernare și Maia Sandu a rămas la ora actuală singură la braț cu oamenii lui Putin. Are oare regimul antidemocratic de la Moscova vreun interes ca Republica Moldova să devină un stat efectiv democratic, civilizat și pluralist? Are pe dracul.

Pompierii care au stins focul Nu este adevărat că ar fi existat un târg al europenilor cu rușii pentru a da jos PDM de la guvernare, după cum insinuează o parte a presei. UE nu are nici forța, nici o poziție concertată pentru a răsturna un guvern la Chișinău. Echipa Schroder-Steinmeier de la Berlin a făcut cu ochiul rușilor, dar răzmerița parlamentara a fost impusă de Putin.

Cu voie sau fără voie, Plahotniuc și-a tăiat craca sub picioare, dând apă la moară celor care denunțau capturarea oligarhică a statului. În aceste împrejurări, până și programele sociale generoase ale PDM erau privite cu suspiciune de o parte considerabilă a societății.

Și-a închipuit, probabil, că-i un David care e în stare să-l bată pe Goliat. Or, Kremlinul poate fi învins de jucători din țările mici. Numai că nu într-o confruntare directă.

Liderul PDM și oamenii săi, precum se știe, au negociat cu Dodon chiar cu câteva ore înainte de expirarea termenului de trei luni rezervat partidelor pentru formarea unui guvern. După cum am arătat într-un comentariu anterior, rușilor le-ar fi convenit o alianță a socialiștilor cu un Plahotniuc șantajabil, întrucât le-ar fi dat posibilitatea să facă ce vor.

Dacă președintele Partidului Democrat ceda șantajului și accepta condițiile impuse de Dmitri Kozak (federalizarea, înlocuirea sistemului electoral mixt cu cel proporțional, subvenționarea de către democrați a Partidului Socialiștilor etc.), astăzi ar fi existat coaliția de guvernământ PSRM-PDM. Era să fie cel mai mare câștig al Rusiei la Chișinău de la 1991 încoace, deoarece i-ar fi permis să transnistrizeze Republica Moldova până la Prut.

Greșeala fatală Orice ar spune acum Maia Sandu sau Zinaida Greceanîi, beneficiarele principale ale răsturnării politice din vârful piramidei, nu ele, bineînțeles, l-au învins pe Plahotniuc. Și Dodon nu are niciun merit, în afară de rolul de berbec pe care s-a văzut silit să-l joace în cele din urmă.

După demisia Guvernului Filip, un funcționar ar fi fost surprins cum scoate din sediul Executivului un scaun sub pretextul că ar fi proprietatea sa. Acest episod arată cum nu se poate mai bine perplexitatea reprezentanților vechii puteri surprinși de năruirea bruscă a guvernării PDM.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)