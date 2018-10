Petru BOGATU: Cazul Open Dialogue, dezbătut sub auspiciile OSCE

Scandalul Ludmila Kozlovska a ajuns subiect de discuție în cele mai importante instituții internaționale.



Activitățile subversive ale Fundației Open Dialogue (ODF), gestionate de aceasta, au constituit un studiu de caz în cadrul unei conferințe derulate recent sub auspiciile Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE).

O unitate a războiului hibrid în inima Europei



Potrivit publicației Brussels Express (A controversial Brussels-registered human rights NGO is under scrutiny), evenimentul, desfășurat la Varșovia sub genericul „Cooperarea dintre Guvern și societatea civilă în țările post-sovietice” în zilele de 10-21 septembrie curent, a întrunit editori și jurnaliștii din Armenia, Italia, Lituania, Ucraina și Regatul Unit. Participanții au abordat problema dezinformării opiniei publice de către unele organizații non-guvernamentale dubioase care distorsionează realitatea în interesul clienților obscuri.

Dezbaterile s-au axat predominant pe cazul fundației Open Dialogue care, erijându-se într-un think tank luptător pentru drepturile omului, s-a dovedit a fi de fapt o unitate a războiului hibrid infiltrată de Rusia chiar în inima Europei. S-a atras atenția asupra faptului că ODF a stârnit suspiciuni din capul locului.





Acest ONG a fost fondat de interlopul ucrainean Ivan Szerstiuk, condamnat ulterior pentru comandarea unui asasinat. Mass-media de la Bruxelles a scris că stăpânul adevărat al Open Dialogue care a tras sforile din umbră fusese de la începuturi oligarhul fugar kazah Mukhtar Ablyazov, catalogat de presa britanică drept cel mai bogat escroc din lume. Mass-media a relatat în ultimul timp și despre legăturile sale cu serviciul de informații externe de la Moscova. De unde și concluzia că ODF nu-i decât o făcătură a spionajului rus.

De la un timp încoace, acest ONG este gestionat de Ludmila Kozlovska, o persoană controversată cu dublă cetățenie, rusă și ucraineană. Dându-se drept luptătoare pentru drepturile omului, ea a promovat de-a lungul anilor interesele unor penali sau ale unor indivizi suspectați de colaborare cu serviciile secrete ale Federației Ruse.

Tentative de corupere a parlamentarilor



Un raport recent (aprilie 2018), elaborat în urma unei anchete independente, privind acuzațiile de corupție din cadrul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), a prezentat probe indubitabile potrivit cărora unele ONG-uri, printre acestea numărându-se și ODF, au căutat să manipuleze și să mituiască mai mulți parlamentari pentru a-i determina să oferă niște favoruri unor persoane certate cu legea. Open Dialogue, de exemplu, a promovat interesele unor tâlhari bogați sau sus-puși acuzați de jafuri și deturnări de fonduri, prezentându-i pe toți ca fiind opozanți persecutați politic.

Emblematic din acest punct de vedere este cazul oligarhului Veaceslav Platon, condamnat la 18 ani de detenție pentru fraudă și spălare de bani, pentru care Ludmila Kozlovska face lobby la Bruxelles și Strasbourg încă de prin 2016, încercând să demonstreze că acesta ar fi un disident politic. Și eforturile ei nu au fost zadarnice, de altfel. O declarație a APCE (nr. 617 din 11 octombrie 2016) solicita eliberarea lui Veaceslav Platon din închisoare, descriindu-l drept victimă a „represaliilor politice”.

Toate acestea arată că poluarea instituțiilor pan-europene de către agenturile ruse întrece orice închipuire. Prin corupere și dezinformare, Moscova reușește să formeze până și agenda unor organizații precum APCE.

În urma conferinței OSCE, delegații au semnat în unanimitate o Declarație prin care afirmă că „fundațiile precum Open Dialogue folosesc banii sponsorilor lor și distorsionează informații reale despre situația drepturilor omului, promovând neadevăruri și atitudini părtinitoare în țările cu o societate civilă în curs de dezvoltare. În acest sens, poate fi amenințată cooperarea constructivă dintre guvern și sectorul neguvernamental”.

Altminteri zicând, OSCE avertizează că ingerințele ruse ar putea să afecteze societatea civilă din tinerele democrații est-europene, dinamitând relațiile dintre ONG-uri și autorități. Tocmai asta se întâmplă la ora actuală în Republica Moldova, unde un anumit segment al sectorului neguvernamental s-a înregimentat politic de partea unor partide, periclitând orice formă de dialog între guvernare și societate.

Este de-a dreptul jenant faptul că unele instituții media de la Chișinău, ce își etalează pe mică pe ceas independența editorială și dau lecții de imparțialitate, publică despre Veaceslav Platon sau Renato Usatîi doar știri neutre ori pozitive. Sunt trecute cu vederea investigațiile sau dezvăluirile care atestă implicarea celor doi în scheme mafiote sau în conjurații rusești împotriva Republicii Moldova. De dragul luptei cu Plahotniuc, unele organe de presă au degenerat într-un partizanat pe cât de penibil pe atât de sforăitor care, orice s-ar spune, miroase puternic a corupție și imixtiune rusească.

Victima și profitorul



Abandonarea echidistanței și lipsa de discernământ a societății civile și a unei părți a mass-media le joacă renghiul unor partide noi și neexperimentate care cad în cursa întinsă de niște ONG-uri contrafăcute, de teapa ODF, aflate în solda serviciilor secrete ruse. Grăitor, din acest punct de vedere, este cazul PAS și PPDA care au acceptat să fie consiliate de Open Dialogue, o cârtiță a spionajului rus.

Ironia sorții. Maia Sandu, care a evitat mereu să abordeze problema pericolului rusesc și a amestecului lui Putin în afacerile interne ale Chișinăului, a devenit ea însăși victima jocurilor geopolitice ale Moscovei.

Cu Andrei Năstase lucrurile stau altfel. Acesta, fiind exponentul unor oligarhi revanșarzi, este profitorul războiului hibrid al Kremlinului, întrucât fugarii Țopa țin cu tot dinadinsul să-și scoată pârleala chiar cu prețul alierii cu partida filo-rusă.

Astfel, pe Maia Sandu a dat-o de sminteală igiena politică pe seama căreia ea făcuse inițial mare tam-tam. S-a încârdoșat cu cine nu trebuie. De la coabitarea toxică a PAS cu sordidul PPDA n-a fost decât un pas până la căderea în capcana ODF.

Autor: Petru Bogatu

Sursa: deschide.md