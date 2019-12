Petru Bogatu despre declarațiile lui Dodon de la Moscova: „Mustește de o ură cu greu ascunsă la adresa SUA”

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Dieta in cauza promite pierderea a 10 kg de grasime in numai o luna, si nu numai asta, ci si beneficii pentru cresterea parului si unghiilor.

O întrebare pe care mi-o pun în fiecare an pe 1 Decembrie, de Ziua Naţională a României, în ce măsură Sărbătoarea Naţională a României e şi Sărbătoarea R. Moldova?

Așa a căzut fardul Kremlinul se grăbește. Aeroportul din Comrat urmează să fie o piesă importantă în infrastructura anti-NATO pe care Moscova dorește s-o creeze între Prut și Nistru.

Obiectivul său principal este construirea unui aeroport internațional în autonomia găgăuză care le va permite rușilor să-l folosească ca pe o bază proprie indiferent de coloratura și poziția viitoarelor guvernări de la Chișinău. Chestiunea a fost deja examinată de Executiv sub pretextul că în transportul aerian lipsește concurența.

Iată de ce Putin trebuie să câștige timp. El are nevoie de liniște pentru a-și promova interesele în Republica Moldova.

Un aeroport la Comrat pentru Moscova Interviul lui Dodon pentru TASS, vrând-nevrând, dă în vileag scopurile ascunse și angoasele Moscovei și ale slugilor ei de la Chișinău. Mascarada rușilor a dat chix. Degeaba l-au obligat pe Dodon s-o lase mai moale, să-și subțieze glasul, cu alte cuvinte, pentru a anestezia nemulțumirea Occidentului, provocată de căderea guvernului Sandu și instalarea unui cabinet minoritar pro-rus.

De altfel, Putin nu prea are ce-i reproșa. Slăbiciunea lui Dodon este caracteristică și pentru el, și pentru întreaga sa camarilă din Kremlin. Ori de cât ori își pun o mască de oameni cumsecade, îi dă de gol natura lor infamă.

Dodon este un palavragiu obsedat, îndoctrinat și ghidat de prejudecăți, care nu are capacitatea de a evalua obiectiv realitățile. De aceea, orice și-ar propune, îi sare repede țandăra și începe să bată câmpii. Își umple discursurile cu denaturări, vulgarității, inexactități și minciuni sfruntate.

Nu-i exclus că președintele rusofil într-adevăr ar fi căutat să-i ducă de nas pe occidentali vreun an de zile. E la mintea oricui că prefăcătoria i-a fost impusă de stăpânii pe care îi slujește. Atitudinea sa împăciuitoare față de SUA, UE și, nu în ultimul rând, față de România nu era decât o stratagemă dictată de ruși.

Comentarii pertinente despre schimbarea de macaz a președintelui moldovean au scris Cristian Hrițuc și Nicolae Negru. Cel dintâi a presupus că Dodon va juca rolul politicianului convertit la europenism vreun an de zile. Cel de-al doilea consideră însă că șeful statului nu are sorți de izbândă, întrucât românofobia sa demențială a întrecut măsura, iar acest lucru nu va fi iertat niciodată la București.

Unii observatori politici au presupus că șeful statului încearcă să-și croiască un nou look din motive conjuncturale. Că autoritățile de la Chișinău sunt la fundul sacului șu au nevoie ca de aer de banii Occidentului în general și al României în special. Și n-au greșit.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)