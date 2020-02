Petru Bogatu: „În 2020, Igor Dodon va lupta pentru a obține cel de-a doilea mandat prezidențial. Însă semnele acestui an electoral nu sunt bune pentru el”

Reiau publicarea de texte în TIMPUL. Am încetat în fatidicul an 2018, când mișcarea noastră pentru Unire a speriat pe mulți și a fost zdruncinată din temelii. De la Plahotniuc, la conserve KGB, deghizați în mari patrioți ai neamului, toți au făcut ca mișcarea noastră să fie...

Văd multă vârcoleală a guvernării socialisto-democrată pe lângă istorie. Ba ministrul care încurcă discursurile are ceva cu manualele, ba se resping toate proiectele Institutului de Istorie, de o expertiză la comandă (despre asta voi mai scri), ba se organizează diferite...

La început de an oamenii se roagă să aibă parte de un an bun și îmbelșugat, să fie pace în lume, multă sănătate și înțelegere în familie și, desigur, locuri de muncă bine plătite la baștină și prosperitate în țară.

(Am folosit regionalismul a chiflici în loc de varianta literară a zemoși, pentru a fi mai pe înțelesul fraților mei dintre Prut și Nistru, poporul de gâze de chiflicit, din care fac parte eu, materia primă pentru tălpile groase de obraz).

Iata mesajele de la ingerii pazitori ai fiecarei zodii pentru saptamana 10-16 FEBRUARIE 2020. Ingerii sunt mesageri divini puternici si plini de iubire, care nu sunt limitati in timp si spatiu deci te pot ajuta permanent, indiferent de marimea sau dificultatea lucrurilor pe care le ai de...

Steaua București și-a asigurat titlul de campioana a României, pentru al doilea an consecutiv, cu trei etape înainte de final, după meciul cu U. Cluj, câștigat cu 1-0. Performanța reușită de Steaua îi aduce automat comparația cu echipa din 2004-2006 a...

Samsung Galaxy S20, în trei versiuni, va fi prezentat pe 11 februarie. Odată cu el va fi introdus și-un nou telefon pliabil: Galaxy Z Flip. Am adunat aici ce-ar fi de știut despre S20, cât va costa, aproximativ, în România, dar și când ar fi livrat...

La Minsk, Mike Pompeo l-a îndemnat pe Lukașenko să lupte pentru suveranitate și i-a promis că, în caz de forță majoră, producătorii americani vor acoperi 100% cererea de energie a Bielorusiei. În plus, a anunțat că în curând Washingtonul va desemna un ambasador la Minsk. Astfel, pentru prima oară în 12 ani relațiile diplomatice dintre cele două țări vor fi refăcute la cel mai înalt rang.

Ce mai calea-valea, Dodon e un președinte corupt. Asta se vede și de pe lună. Tocmai de aceea se agită și se cramponează de putere. Fără un nou mandat prezidențial simte că nu are cale de scăpare.

Or, puterea lui Dodon stă în apatia și dezamăgirea electoratului de dreapta. Așa a câștigat el în 2016, când mulți alegători, decepționați de prestația slabă a Maiei Sandu, nu s-au prezentat la sectoarele de vot.

Nu întâmplător, Ion Chicu, care anterior spunea că relația cu Fondul Monetar Internațional e mai mult nocivă decât folositoare, amenințând cu o seninătate demnă de o cauză mai bună că va renunța la colaborarea cu această instituție, s-a sucit brusc. Deunăzi, s-a întâlnit cu șeful misiunii FMI și a acceptat, sub rezerva desfășurării reformelor, să continue implementarea programului pentru anii 2017-2020. Numai așa va putea lua ultimele 22 de milioane de dolari care au mai rămas de debursat din suma totală de 182 de milioane de dolari.

Contractarea unui împrumut de la Moscova în condiții netransparente și fără vreo legătură cu reformele, ca să nu mai vorbesc de dobânda care va fi incomparabil mai mare decât cea din FMI sau UE, va aduce prejudicii uriașe Republicii Moldova, fapt pentru care Dodon va trebui să dea socoteală. În plus, banii, dacă vor ajunge pe mâna birocraților de la Chișinău, vor fi în cea mai mare parte furați. Asta e clar.

Semne rele anul are În 2020, Igor Dodon va lupta pentru a obține cel de-a doilea mandat prezidențial. Însă semnele acestui an electoral nu sunt bune pentru el.

