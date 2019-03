Petru Neaga, candidatul pentru care au votat doar 5 oameni: „Alegătorii din Canada au resimțit cea mai mare nedreptate”

Petru Neaga s-a născut la 9 august 1972, în s. Răzeni, r-nul Ialoveni. A absolvit Facultatea de Economie și Management a Universității Agrare din R. Moldova. În 2004, s-a stabilit în Canada, unde a făcut cursuri de limbă franceză și a studiat contabilitatea la Universitatea HEC Montreal. În prezent, activează la Agenția de venituri din Quebec. La alegerile din 24 februarie, el s-a înscris în calitate de candidat independent pe circumscripția uninominală nr. 51, SUA și Canada, deși face parte din Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS). Dar cu o zi înainte de scrutin, s-a retras din cursă în favoarea lui Dumitru Alaiba, candidatul Blocului ACUM. Cu toate acestea, pentru el au votat 5 oameni. În interviul de mai jos, TIMPUL a încercat să afle de ce s-a întâmplat așa și cine sunt alegătorii lui Petru Neaga.





- Dle Neaga, care sunt principalele probleme ale moldovenilor stabiliți pe continentul american?

- Cred că trăiesc toți cu dorul de casă, cu ceea ce ne lipsește foarte mult aici, dar situația dură din țară ne-a făcut să ne despărțim de prieteni și rude. Vorbesc despre generația noastră, cei care am trăit o bucată de viață în R. Moldova, căci copiii noștri nu se vor simți la fel, fiind născuți peste ocean sau emigrând de mici. Cei de vârsta mea doresc să-și trăiască viața așa cum au învățat-o de la părinți, cu obiceiuri tradiționale, cu folclor și cultură. Dar cei mai mulți dintre ei nu se întorc acasă, fiind dezamăgiți de politica care se duce la noi.

Nu a reuşit să-şi convingă colegii din PAS

- Am avut o speranță că se poate de schimbat ceva în țărișoara noastră. Deseori mă gândesc că aș putea să mă întorc și să pun umărul la construirea unei altfel de societăți, una mai prosperă, mai echitabilă și motivantă. În cei 15 ani de Canada, am avut ocazia să interacționez cu mulți oameni, datorită serviciului pe care îl am, și am înțeles la ce nivel este economia canadiană. Am văzut multe lucruri bune, pe care le putem implementa la noi sau chiar le putem face și mai bine. Spre deosebire de unii politicieni, eu cred în inteligența și hărnicia moldovenilor. Totul depinde doar de calitatea managerilor pe care-i avem la conducerea țării. Sunt convins că se poate, doar voință să fie. De aici pornește totul. Dacă unii politicieni nu văd capacitatea țării de a se dezvolta prin viziune proprie și mereu ne spun că ba rușii, ba fraţii de peste Prut, ba europenii ne vor face viața mai bună, iar noi trebuie doar să așteptăm cu mâna întinsă, ce să mai zici de omul de rând, care nu mai crede că țara asta are vreo șansă de a ieși din mizerie?

- De ce aţi candidat independent, dacă faceţi parte din PAS?

- Am avut discuții cu persoane din conducerea PAS şi le-am împărtășit opiniile mele despre cum am putea schimba situația din R. Moldova. Însă nu am reușit să îi conving şi am rămas cu o opinie separată. Probabil că nu aș fi candidat, dacă am fi ajuns la un numitor comun.

„Mi se părea că totul era aranjat în avantajul unui anumit candidat”

- Campania electorală începu să fie destul de murdară şi erau condiții inechitabile. Totodată, mi se părea că totul era aranjat în avantajul unui anumit candidat. Mulți dintre susținătorii mei nu puteau vota, pentru că nu aveau pașapoarte valabile sau pentru că nu exista o secție de votare la Montreal. Fiind singurul candidat cu reședință în Canada, m-am simțit defavorizat de conjunctura, care s-a creat, înțelegând că pentru un independent sunt prea mici șansele de a câștiga. Cu toate acestea, speram că situația s-ar putea schimba chiar şi în ultimul moment. Cu trei zile înainte de alegeri, dl Alaiba a revenit la Montreal, unde am discutat despre condițiile în care se desfășoară alegerile. I-am vorbit despre ideile mele și am ajuns la un compromis.

- Totuşi, pentru dvs. au votat cinci persoane. Intuiți cine ar putea fi?

- Cred că sunt oameni care mă cunosc, dar nu au observat anunțul că mă retrag în favoarea altui candidat. Sincer, îmi este greu să intuiesc cine ar fi. Doar pe una o cunosc, pentru că a recunoscut că a votat pentru mine.



„Alegerile nu au fost corecte şi libere”

- Mai întâi, să amintim că alegerile nu au fost corecte, libere și cu adevărat democratice. Partidele de opoziție au prezentat deja mai multe iregularități și contestații, dar cred că pot exista şi multe alte fraude, care rămân nedescoperite. De exemplu, noi nu cunoaștem nici datele recensământului, şi anume câți oameni cu drept de vot avem în realitate. Într-o altă conjunctură, cu o Comisie Electorală Centrală independentă și interesată de dreptate, cred că rezultatul putea fi mult diferit. Comisia putea supraveghea ca alegerile să fie corecte şi să nu permită votări multiple sau din partea persoanelor decedate. De asemenea ar fi trebui să creeze condiții egale și echitabile pentru toți concurenții electorali, fără intimidări, folosirea resurselor administrative şi coruperea alegătorilor. O adevărată bătălie electorală ar trebui să se dea doar la nivel ideologic, profesionist, fără alt fel de manipulări. Pe de altă parte, o bună parte din alegători au votat așa cum au votat, contrar unor așteptări, sau au preferat ca să stea acasă. La noi, alegătorul încă nu conștientizează cât de mult valorează votul său. Și nu cred că e doar vina lui.

Mai mult, decizia localizării secțiilor de votare pe circumscripția SUA și Canada nu a prezentat nicio logică argumentată. Procesul înregistrării prealabile nu și-a demonstrat nicio utilitate. Iar alegătorii din Canada au resimțit cea mai mare nedreptate. În primul rând, rămâne un mister refuzul de a deschide alte secții de votare, în afara celei localizate în incinta Ambasadei. Chiar dacă rezultatul pe circumscripţia uninominală a fost o surpriză pentru cei care au aranjat într-un mod dubios alegerile pe continentul american, putem afirma cu siguranță că aici, ca și în celelalte circumscripții extra-teritoriale, rezultatul votului a fost puternic alterat, ceea ce a afectat semnificativ și rezultatul scrutinului, în general.



Nu exclude că ar putea să candideze şi în R. Moldova

- Dacă m-aș fi regăsit singur pe câmpul de luptă, având credință în viziunea mea pentru o lume mai echitabilă, cred că m-aș fi atașat unei echipe care e mai aproape de adevăr şi vrea să facă politică în mod onest. Dar asta nu înseamnă că aș fi susținut în totalitate proiectele lor. Un ales al poporului trebuie să dea dovadă de personalitate, să fie liber în deciziile sale şi, când e cazul, să pună piciorul în prag, fiind gata să-și justifice fiecare vot în fața alegătorilor săi.

- Vă veți mai implica în politică?

- Din experiența pe care am avut-o, implicarea în politică necesită foarte multă energie, resurse, susținere din partea unei echipe. Nu știu dacă aș mai încerca și la alte alegeri. De fapt, scopul meu nu a fost să obțin un fotoliu, ci mai degrabă să văd cu adevărat niște schimbări. Totuși, nu exclud că aș putea să mai încerc să mă implic, dar cel mai probabil într-o circumscripție din țară, dacă va mai rămâne mixtul în vigoare. Cred că aș avea mai multe șanse, deoarece acolo oamenii au mai multă nevoie de un astfel de mesaj, de o lume mai echitabilă, de politicieni capabili să-i protejeze, ca să nu mai vorbesc despre condițiile unei democrații adevărate, cu alegeri libere și corecte, căci și pentru astea tot noi, cetățenii, umiliți și furați, trebuie să luptăm.