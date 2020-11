Piața creditelor de consum din Danemarca continuă să scadă

În iulie 2020, volumul total al împrumuturilor de consum din Danemarca s-a ridicat la 450,86 miliarde de coroane (denumite în continuare coroane daneze), cu 2,28 miliarde mai puțin decât în ​​iunie. Motivul recesiunii a fost atât epidemia de coronavirus, cât și înăsprirea cerințelor pentru companiile care emit împrumuturi. Contracția pieței a continuat pe tot parcursul anului 2020, cu puține excepții.

În perioada 1991-2020, valoarea medie lunară a pieței creditului de consum din Danemarca a fost de 359,77 miliarde coroane; un nivel record de 585,45 miliarde de coroane a fost înregistrat în septembrie 2008, un nivel record de 145,77 miliarde de coroane în ianuarie 1994.

Potrivit modelelor econometrice globale și așteptărilor analiștilor de la Laanius.dk, creditul de consum din Danemarca va ajunge la 469,56 miliarde de coroane până la sfârșitul acestui trimestru. Alte perspective arata astfel:

Contracția actuală a pieței a afectat în primul rând companiile mici și mijlocii de creditare, cum ar fi simbo.dk, Alfalån, Nova Finans, precum și intermediarii de împrumuturi, cum ar fi Lånio.dk.

După cum sa menționat, unul dintre principalii factori care stau la baza acestei reduceri este înăsprirea legislației referitoare la împrumuturile de consum: guvernul danez a luat aceste măsuri după Norvegia. Modificările aduse legii au intrat în vigoare la 1 iulie 2020.

Așadar, au fost introduse restricții asupra ratei: valoarea sa maximă anuală acum nu poate depăși 35%, iar suma totală a plății în exces este de 100%, iar această valoare include și posibile penalități din cauza întârzierilor (trebuie remarcat faptul că aceste reguli se aplică numai pentru companiile daneze).

În plus, acum este interzis la televizor să facă publicitate împrumuturilor și jocurilor de noroc în aceleași blocuri, de exemplu, casele de pariuri (adică divertismentul care creează premisele pentru obținerea impulsivă a unui împrumut). O interdicție completă de publicitate se aplică companiilor cu o rată anuală mai mare de 25%, în timp ce se aplică tuturor rutelor: televiziune, ziare, site-uri web etc. inclusiv cele mai ieftine sau preferențiale. În plus, brokerii nu își pot oferi serviciile.

Conform previziunilor, astfel de modificări vor duce la închiderea majorității companiilor de microfinanțare care au oferit împrumuturi mici la rate de dobândă ridicate (până la 300-800% pe an).

În plus față de restricțiile privind companiile emitente, Danemarca a introdus practica consilierii persoanelor aflate în dificultate financiară sau „capcană a datoriilor”. În cele din urmă, se va pune mai mult accent pe lecțiile de gestionare a finanțelor personale în școlile primare și secundare.

În cele din urmă, observăm că declinul pieței este, de asemenea, asociat cu coronavirusul: în special, a dispărut nevoia unor astfel de tipuri populare de împrumuturi de consum în Danemarca, precum un împrumut pentru o vacanță, pentru cumpărarea unei bărci etc.