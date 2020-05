Piaţa smartphone are cel mai mare picaj din istorie din cauza pandemiei, dar Xiaomi și Vivo sunt pe creştere

Auzim de ceva vreme că 2020 ar putea fi cel mai slab an pentru piaţa smartphone din ultimul deceniu, iar azi am aflat că această piaţă a suferit cel mai mare picaj din istoria sa. Sunt totuşi şi branduri care merg bine, precum Xiaomi sau Vivo. Avem detalii şi cifre de la IDC mai jos.E clar motivul picajului pieţei smartphone: pandemia de Covid-19. Dacă producţia s-a reluat în China, cererea globală rămâne scăzută, publicul alegând să ţină de bani, de teamă crizei economice ce va să vină. Firmele de studii de piaţă Canalys şi Counterpoint Research au indicat scăderi globale de livrări de 13%. Picajul din China a fost de 27% de la începutul anului până acum. Este pentru prima oară când numărul de telefoane livrate a picat sub 300 de milioane pe un trimestru din 2014 încoace (272-275 milioane in acest caz).

Samsung, Huawei şi Apple alcătuiesc în continuare top 3, în această ordine, iar Apple are cea mai mică scădere. Samsung a livrat 59 de milioane de telefoane în T1 2020, faţă de 72 de milioane în T1 2019, în vreme ce Huawei a livrat 49 de milioane în loc de 59.1 milioane. Apple a scăzut doar de la 42 de milioane la 40. Xiaomi a reuşit să crească, culmea, de la 27.8 la 29.7 milioane. E clar motivul: cererea pentru telefoane scumpe a scăzut şi s-au vândut mai bine cele accesibile, din seria Redmi.

Între timp ne uităm şi pe cifrele de la IDC, care indică faptul că livrările globale de smartphone-uri au scăzut cu 11.7% în T1 2020 faţă de T1 2019. Ei dau Samsung pe primul loc, cu o cotă de 21.1%, apoi Huawei cu 17.8% şi Apple cu 13.3%. Apple apare aici cu 36.8 milioane de unităţi livrate în T1 2019 şi 36.7 milioane în T1 2020. Samsung şi Huawei au pierdut în jur de 18% din volum. Xiaomi e pe plus şi în acest clasament, cu aproape 2 milioane de unităţi, iar Vivo a înregistrat la rândul său o creştere de la 23.2 milioane la 24.8 milioane, ameninţând Xiaomi.Vivo a avut un salt recent, depăşind Samsung pentru a fi al doilea cel mai mare producător din India. India este a doua cea mai mare piaţă smartphone de pe glob după China. Am intrat deja în trimestrul 2 de o lună şi nu cred că o să se vadă semne de ameliorare, publicul începând să conştientizeze că trebuie să strângă cureaua. Apple ar putea avea totuşi succes cu iPhone SE 2, în vreme ce Huawei poate profita de redeschiderea economiei chineze.