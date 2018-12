PL se rupe! Munteanu lovește dur în Chirtoacă și anunță plecarea de la liberali

"Am decis să nu fiu părtaș la așa ceva, am decis să mă retrag din PL" - anunțul a fost făcut de Valeriu Munteanu.



Valeriu MUNTEANU: "Am decis că nu pot fi părtaș la așa ceva. Este o greșeală pe care nu o pot gira. Am decis să mă retrag din PL. Cu regret în suflet, dar cu mintea trează că nu am greșit nimic față de neamul românesc. Lupta continuă. Le mulțumesc tuturor, începând cu domnul Ghimpu și terminând cu toți membrii de partid.

Nu voi adera la niciun partid politic până la alegeri. Sunt dispus să susțîn blocul ACUM."

"În aceste condiții am susținut în PL încă de la început participarea noastră la alegeri alături de PLDM, PAS, PPDA. Am participat la 6 întâlniri cu ei. Dialogul a fost pe alocuri complicat. PAS și PPDA a venit cu ideea de a găzdui PL-ul pe liste și circumscripții, după examenul de integritate.

La început toată lumea înțelegea că decizia PL întârzie din cauza alegerii noului lider PL. Am vorbit despre faptul că să putem împărtăși ideea unirii, răspunsul lor a fost în mod cert da.

PL și PLDM trebuia să-și sincronizeze deciziile, astfel că la ședința de ieri să fie luată o decizie. PLDM a lăsat totul la o parte, problemele și a decis să meargă la alegeri cu ACUM. Am așteptat că președintele PL, Dorin Chirtoaca, pe care l-am votat să unească partidul cu blocul ACUM.

Însă președintele a venit fără o decizie în acest sens. A zis că se așteaptă decizia după Consiliul Republican. Este o scuză slabă. PL a decis deja să nu fie de partea bună a istoriei. Pentru concluzie, PL are o decizie a Consiliului Republican, unde se spune că nu a fost discutată participarea PL-ului la alegeri alături de ACUM și că PL va participa la alegeri pe cont propiu.

Vreau că lucrurile să fie foarte clare, Ghimpu nu dorește că partidul să meargă în opoziție cu ACUM. Spune clar acest lucru și nu lasă niciodată să se înțeleagă contrariu. Cel mai mare regret este pentru președintele Dorin Chirtoaca care nu poate să vină cu viziunea personală și se subordonează celor ce spune Ghimpu", a mai adăugat Valeriu Munteanu.



Ghimpu: „Valeriu nu-și găsea loc ultima perioadă”

Președintele de onoare al Partidului Liberal (PL), Mihai Ghimpu, susține că Valeriu Munteanu, care are o opinie separată în privința participării formațiunii la alegerile parlamentare din 2019, ar fi fost constrâns „să lovească” în partid.

„Din păcate, iarăși avem o situație, când un membru de partid nu vrea să se conformeze deciziei Consiliului Republican, unde a avut timp și posibilitate sa-și expună argumentele sale în fața colegilor. La ședința Consiliului s-a grăbit să vorbească primul, cu toate că eu am propus ca președintele, vicepreședinții și secretarul general să vorbească ultimii. Eu am vorbit ultimul, însă decizia era clară și până a vorbi eu, pentru că 99% dintre membrii Consiliului s-au expus pentru participarea PL în alegeri și de a încerca de discutat cu PAS și PPDA măcar coordonarea circumscripțiilor ca să nu le câștige Dodon și Plahotniuc pe toate, odată ce PAS și PPDA au refuzat formarea unui bloc pe dreapta”, a declarat liberalul.

Potrivit acestuia, nimeni nu poate spune, inclusiv Valeriu Munteanu, că membrii Consiliului au fost influențați: „Împotrivă au fost doar trei voturi și acelea de la foștii subalterni ai lui Valeriu Munteanu din perioada activității sale la Ministerul Mediului. Consiliul n-a discutat participarea PL pe listele „ACUM”, dar odată ce s-a hotărât ca partidul să participe în alegeri, înseamnă că nu pe lista „ACUM”, ci pe lista PL. Păcat că „ACUM” nu conștientizează pericolul, care ne paște pe toți după alegerile parlamentare”.

Mihai Ghimpu a mai adăugat că duminică va avea loc prima ședință a Consiliului Republican și că PL va merge în alegeri așa cum va decide majoritatea, „nu cum vrea X sau Y”.

„Deciziile Consiliului sunt obligatorii pentru toți membrii, indiferent ce funcție ocupă în partid. Care ar fi motivul înfurierii lui Valeriu Munteanu și organizarea conferinței de presă vom vedea, cu toate că lucrurile au devenit clare cu mult înainte. Valeriu nu-și găsea loc ultima perioadă și continua insistent să revină la acest subiect zilnic, chiar dacă colegii nu l-au susținut la ședința Consiliului, care, odată adoptată, rămâne în vigoare până la anularea ei”.

Acesta a punctat că nu ar vrea să creadă că și Valeriu Munteanu „a fost constrâns, ca și ceilalți colegi de cândva, să lovească în PL”. „Oricum, noi deja avem imunitate și, orice s-ar întâmpla mâine sau poimâine, PL va continua lupta pentru Unirea R. Moldova cu România, indiferent de locul unde se va afla partidul după alegerile din februarie 2019 - în Parlament sau înafara Parlamentului. Nemții au o vorbă: Niciodată nu lua decizii în ziua în care ți-au luat-o nervii pe dinainte”, a conchis Mihai Ghimpu.

Sursa: protv.md / ziarulnational.md