Plahotniuc a plecat, dar metodele au rămas. Anularea înregistrării lui Tauber înseamnă anularea voturilor cetățenilor

Dacă Tauber (Șor) a încălcat legea, ea trebuie pedepsit[i pentru finanțare ilegală, dar pedeapsa într-un stat de drept este proporțională cu încălcarea. Excluderea din campania electorală cu 1 zi înainte de alegeri este un nou abuz al justiției „reformate” moldovenești împotriva unui politician care e împotriva puterii. Chiar dacă Tauber și ȘOR nu au ce căuta în politică, excluderea lor în acest mod demonstrează că Plahotniuc a plecat, dar metodele lui au rămas.

Ce va spune PAS-Maia Sandu dacă Tauber va câștiga la CEDO această excludere? Își va asuma ea personal această gafă?

Până la urmă, Tauber nu are o sentință finală și irevocabilă de condamnare, astfel, ea are dreptul să candideze și să conducă orașul Bălți, iar această decizie absolut incredibilă nu-i va face pe locuitorii de acolo s-o iubească mai tare pe Maia Sandu, ba din contra.