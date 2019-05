Plahotniuc a venit cu un mesaj pentru ”politicieni supra-excitați”: nu vă las eu de capul vostru, am văzut cu toții ce puteți face și, mai ales, ce nu prea puteți. E timpul să revenim la normalitate

Am publicat în această săptămână (luni-joi) o serie de articole despre relaţiile dintre cele două maluri ale Prutului în perioada comunismului, încercând să le surprind printr-o cronologie a evoluţiei relaţiilor dintre Moscova şi Bucureşti în anii 1950-1989....

Președintele Partidului Unității Naționale, Anatol Șalaru, susține că dacă se va produce o alianță între blocul ACUM și PSRM și structurile de forță, dar și alte instituții de stat vor ajunge sub influența Rusiei, atunci acesta promite că va ieși în stradă....

Interlopul Grigore Caramalac deține cote în toate afacerile pe care le are sau la care participă în Moldova Andrei Tranga. Cei doi se cunosc din anii 1990 și sunt prieteni. Mai mult, legătura dintre Tranga și Caramalac, zis Bulgaru, este consfințită și în denumirea...

Papa Francisc sosește, vineri, în România, pentru o vizită istorică între 31 mai şi 2 iunie. Călătoria apostolică a papei Francisc în România are loc la 20 de ani după cea efectuată de Sfântul Ioan Paul al II-lea, în 1999, şi se desfăşoară...

”Curând, vine o perioadă când o să ne vedem mai des, aveți puțină răbdare. Iar politicienilor supra-excitați de lipsa mea le spun: „Nu vă faceți în zadar planuri mari, nu vă las eu de capul vostru, o să am eu grijă de voi, am văzut cu toții ce puteți face și, mai ales, ce nu prea puteți, așa că e timpul să revenim cu toții la normalitate”, a spus președintele Partidului Democrat din Moldova.

”Am venit să vă văd, să vă salut și să mă vedeți. Am auzit că sunt oameni, susținători, care își fac griji pentru mine din cauza unor politicieni frustrați, cronic deja. Vreau să-i liniștesc. Eu sunt bine-merci, mai în formă ca oricând”, a spus șeful democraților.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)