Plahotniuc: Am votat pentru PDM, ca Moldova să nu mai nimerească din nou pe mâinile partidelor de opoziție incompetente

Niciodată nu m-a mulțumit această separare între omul credincios, cel care crede, și omul religios, cel care are și o viață cultică.

Faptul că, în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 24 februarie, candidaţii pe circumscripţii vorbesc doar despre rezolvarea problemelor locale: drumuri, canalizare, parcuri, curți, utilităţi etc. este la fel de ironic, cât e şi firea lucrurilor.

Nu-mi place să scriu despre Transnistria, deoarece, când încep a medita pe marginea acestui subiect, simt că ies pe contrasens. Punctul meu de vedere asupra acestei regiuni este unul anacronic și sentimental, format sub influența „Doinei” lui Eminescu care încadra neamul...

Când vorbim despre viața cuvintelor românești trebuie să începem cu... începutul: am arătat în episodul precedent că limba română continuă latina, limba-mamă. Este un adevăr pe care nu mă sfiesc să-l repet ori de câte ori voi avea prilejul s-o...

Dragobetele, sărbătoarea dragostei la români, îşi are rădăcinile în tradiţiile dace şi în credinţa într-un fel de zeu al iubirii, a cărui cinstire, pe 24 februarie, marca simbolic şi începutul primăverii.

Aproape trei milioane de alegători din Republica Moldova sunt chemaţi duminică, începând cu ora 07:00, la urne pentru a alege noul parlament de la Chişinău, în cadrul unui scrutin ce are loc simultan cu un referendum privind reducerea numărului de deputaţi, de la 101 la 61.

“La referendum, am votat pentru ca dorința oamenilor să devină realitate. Ei își doresc un Parlament mai eficient. Își doresc ca aleșii lor să fie responsabili și să îi poată sancționa dacă nu-și fac treaba”, a precizat, totodată, fruntaşul democrat.

„Am votat pentru PDM, am votat pentru unicul partid care, prin ordinea și disciplina aduse în instituții și în țară, prin politicile economice promovate, a reușit să aducă în bugetul țării cu 15 miliarde de lei mai mult decât au făcut-o guvernările precedente. PDM, cu acești bani, a reușit să majoreze salariile și pensiile, să construiască drumuri bune în toată țara, să lanseze proiectul „Prima Casă” pentru tineri, să majoreze indemnizațiile și ajutoarele, să majoreze indemnizația la nașterea copilului până la 10 mii de lei, să ofere familiilor pentru fiecare copil câte 200 de lei lunar până la 18 ani, să ofere medicamente gratis, să ofere pensionarilor 600 de lei de Crăciun și va oferi și de Paști și multe, multe altele”, a declarat Vlad Plahotniuc după ieșirea din secția de vot.

