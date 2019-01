Plahotniuc, la Nisporeni: Am încredere în oamenii de aici, împreună vom face din Nisporeni un raion model de dezvoltare a țării

Raionul Nisporeni va deveni, în următorii patru ani, o unitate teritorial-administrativă model pentru toată țara. Promisiunea a fost făcută de către candidatul PDM pentru funcția de deputat din această circumscripție, Vlad Plahotniuc. Liderul democraților a precizat cî a ales să candideze la Nisporeni pentru că este băștinaș, iar aici se simte extrem de bine de fiecare dată când vine acasă.



”De aici am pornit în viață. De aici am plecat în lumea mare. Vreau sa reprezint în Parlament raionul meu și baștina mea. Am încredere în oamenii din Nisporeni. Îi cunosc. Miza mea este ca în Parlament să vin ca deputat de Nisporeni, să reprezint raionul și să facem împreuna un model de dezvoltare în Republica Moldova, un raion exemplar. Când promit ceva, fac. O recunosc și oponenții mei. Faptele bune, vă promit, vor continua”, a spus candidatul.

O profesoară de la școala în care a învățat Vlad Plahotniuc, Elena Dobzeu, a confirmat că discipolul său niciodată nu a dezamăgit pe nimeni, fiind primul în tot ce face.

”E puțin să spun că nu m-a dezamăgit doar pe mine, dar nici pe unul dintre noi, grozeștenii și nici pe unul dinre nisporeneni. Așa cum îl știu, ambițios, de a fi primul, că al doilea nu vrea să fie, așa cum îl știu, omul binelui facut. Dovada sunt lucrurile frumoase din localitățile noastre. Nu avem timp să le enumerăm pe toate. S-au făcut datorită faptului ca Vlad Plahotniuc s-a implicat și este un lider cu desăvârșire, care știe să mobilizeze echipa PDM. Sunt mândră și fericită că avem așa un candidat și că, într-adevar, raionul Nisporeni este norocos”, a spus profesoara lui Vlad Plahotniuc.

Despre capacitățile de mobilizare ale lui Plahotniuc și despre echipă a vorbit și șeful organizației teritoriale PDM din Nisporeni, Vasile Bîtca.

”Suntem oameni serioşi, care nu ne dăm în lături de la muncă şi asta ne propunem să facem şi în continuare. Ştim foarte bine că avem mult de muncit împreună cu dumneavoastră. Să fim mândri că avem un om de nădejde, care vrea să fie reprezentantul nostru în Parlament. Şi pornindu-ne de azi în fiecare localitate, să explicăm că nu venim înaintea alegătorului să facem promisiuni, noi venim să spunem ce am făcut şi ce avem de gând să continuăm mai departe. Pe data de 24 februarie votăm fapte, nu vorbe, votăm Vlad Plahotniuc!”, a declarat Bîtca.

Amintim că, potrivit unui sondaj realizat recent în raionul Nisporeni, Vlad Plahotniuc se bucură de susținerea a peste 50 la sută dintre localnici, iar adrevrsarii săi nu trec nici de 10 la sută în preferințele alegătorilor din raionul Nisporeni.