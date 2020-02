Planeta ia foc?! Antarctica se topește. Dezastrul pare iminent

Multe economii avansate s-au angajat să reducă emisiile de carbon la zero până în 2050. Australia, care a fost afectată recent de unul dintre cele mai grave sezoane de incendii de vegetaţie din istoria sa, este în mare parte considerată restantă în acest domeniu. Conform unei prognoze publicate luna trecută de serviciul britanic de meteorologie, Met Office, incendiile au contribuit la una dintre cele mai mari creşteri anuale a concentraţiei de dioxid de carbon din atmosfera terestră de la începerea înregistrării acestor date, cu peste 60 de ani în urmă.

Activitatea antropică recentă a intensificat încălzirea globală, care ar putea duce la o topire în masă în Antarctica, a spus Zoe Thomas, cercetătoare la Universitatea din New South Wales, care a făcut parte dintr-o echipă internaţională de oameni de ştiinţă ce a publicat recent un studiu despre topirea gheţii în Antarctica.

După o iarnă destul de blândă, sufletele noastre au deja o atitudine primăvăratică și abia așteptăm să ne eliberăm de hainele groase și să ne plimbăm pe sub pomii înfloriți. Dar, în același timp, ne întrebăm ce va aduce nou primăvara unui an atât de...

– Felicitări pentru cartea „Limba de hârtie”, ajunsă la a doua ediție. Are un magnetism puternic, e o dezlănțuire de energii spirituale, identitare, lingvistice. Cititorul o citește dintr-o respirație. Tu, de asemenea, ai scris-o spontan, dintr-o respirație?

Actualitate 19 Februarie 2020, ora: 14:00

Un bucureştean pare să fi găsit elixirul tinereţii, ajungând al treilea cel mai în vârstă bărbat de pe Pământ, recunoscut de Guiness Book of Records. Dumitru Comănescu are 111 ani şi 3 luni şi a fost inginer agronom. Dumitru Comănescu are 111 ani şi 3 luni,...