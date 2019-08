Planeta se îndreaptă din nou spre criză. Washington Post: Nouă ţări importante ale lumii se află în pragul recesiunii

Președintele Dodon s-a întors din al 5-lea concediu în acest an.

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Animalele în vis au o conotaţie aparte atât psihologică dar şi ezoterică, în principal datorită relaţiei în lanţul trofic pe care omul o are cu acestea. Iepurele este considerat un animal blând, în principiu, agil şi chiar sacru pentru unele popoare,...

Chiar dacă până acum, autorităţile germane au respins ideea de a stimula cheltuielile publice pentru a contracara încetinirea economiei, ministrul german de Finanţe, Olaf Scholz, a spus că Berlinul are spaţiul fiscal de rezervă necesar pentru a contracara orice criză economică viitoare. Scholz a spus că criza financiară globală din 2008/2009 a costat Germania aproximativ 50 miliarde euro iar, dacă va fi nevoie, Guvernul de la Berlin ar putea aloca din nou această sumă.

Aceste măsuri sunt deocamdată în stadiul de analiză, iar responsabilii care au avut această idee nu au solicitat încă opinia preşedintelui Donald Trump, care la rândul său are nevoie de aprobarea Congresului, au precizat cele două publicaţii.

Potrivit cotidianului "Washington Post", citat de Agerpres, responsabilii de la Casa Albă studiază mai multe măsuri pentru a stimula economia americană, printre care şi o scădere temporară a impozitelor pe salarii, în ideea de a îmbunătăţi puterea de cumpărare a lucrătorilor. La rândul său, cotidianul "New York Times" susţine că SUA ar putea de asemenea să renunţe la noile tarife vamale impuse de administraţia Trump pentru importurile de produse chineze, în contextul războiului comercial cu Beijingului.

În schimb, doar 2% dintre economişti prognozează o recesiune în acest an, faţă de 10% la precedentul sondaj realizat în luna februarie, potrivit Agerpres.

Potrivit unui sondaj de opinie publicat luni, din cei 226 de economişti intervievaţi de National Association for Business Economics (NABE), o asociaţie americană specializată în economie, 38% prognozează o intrare în recesiune a primei economii mondiale în 2020, 34% în anul 2021 şi 14% mai târziu.

Italia, cea de-a treia cea mai mare economie a zonei euro, a intrat în recesiune anul trecut, iar rezultatele de anul acesta nu sunt îmbucurătoare, întrucât exporturile către Germania, care au un rol important în economia italiană, sunt afectate de situaţia economică a Berlinului. Totodată, problemele din politica internă a Italiei afectează şi ele economia, iar specialiştii se aşteaptă ca această ţară să fie în recesiune şi la finalul acestui an.

The Washington Post notează că multe dintre statele care se află aproape de recesiune sau sunt deja în această situaţie au în comun dependenţa faţă de exporturi. Spre exemplu, China întâmpină probleme din cauza disensiunilor cu Administraţia Donald Trump în legătură cu comerţul cu Statele Unite. Între timp, alte state, precum Rusia şi Argentina, se confruntă cu diverse probleme interne, ceea ce descurajează investitorii străini.

Nouă state importante ale lumii sunt în recesiune sau în pragul unei recesiuni, iar temerile cu privire la faptul că încetinirea creşterii economice la nivel mondial ar putea aduce şi Statele Unite în aceeaşi situaţie sunt din ce în ce mai mari, informează The Washington Post, preluat de Mediafax.ro.

Războiul comercial dintre SUA și China își arată efectele mai devreme decât era așteptat, iar consecințele immediate sunt intrarea în recesiune a celor mai mari economii ale lumii.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)