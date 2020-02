Fostul avocat al lui Vlad Filat, Igor Popa, anunta ca a depus o plangere penala la Procuratura din orasul Frankfurt am Main, Germania, pe numele fostului premier Vlad Filat, in urma declaratiilor "mincinoase" facute de acesta in spatiul public.



Astfel, casa de avocatura „Popa si Asociatii” vine cu un comunicat de presa in care mentioneaza ca plangerea va fi depusa pentru defaimare si insulta, fapte penale prevazute de Codul Penal al Germaniei.

"Prin urmare, toate declaratiile de pana acum si cele ulterioare vor fi monitorizate si urmarite penal de catre Procurorii din Germania, care urmeaza sa investigheze toate cele expuse de Vlad Filat si sa stabileasca adevarul in cadrul unui proces echitabil.

Urmarirea penala pe teritoriul Germaniei a acestor fapte penale comise in Moldova este posibila datorita statutului de rezident permanent al Avocatului Igor Popa, inregistrat la Camera Avocatilor din Frankfurt, Germania.

Presupunem ca Vlad Filat a atacat in mod repetat Avocatul Igor Popa, care i-a asigurat asistenta juridica, din motivul ca nu doreste sa achite facturile pentru serviciile juridice prestate timp de mai mult de un an de zile.

Precizam ca Avocatul Igor Popa a fost denigrat si a fost raspandita informatie falsa, deoarece s-a dorit inlaturarea acestuia din dosar, pentru ca la un moment dat devenise incomod pentru anumite persoane, inclusiv din anturajul lui Vlad Filat.

Reiteram, ca Hotararea judecatoreasca prin care a fost admisa cererea de eliberare conditionata a domnului Vlad Filat, a avut ca temei demersurile adresate Curtii Europene a Drepturilor Omului de catre Avocatul Igor Popa in anii 2016 si 2017, si ca urmare a reducerii pedepsei cu 685 de zile si eliberarea acestuia din detentie.

Regretam faptul ca Vlad Filat, fiind eliberat conditionat din detentie, a savarsit o infractiune care poate atrage raspunderea penala in Germania", se arata in comunicatul emis de Casa de avocatura Popa si Asociatii.



