Planificarea familiei pe înțelesul moldovenilor

La o mie de născuţi vii, în ţara noastră se înregistrează 365 de întreruperi de sarcină

Fiecare al șaptelea bărbat din R. Moldova crede că planificarea familiei și contracepția sunt responsabilităţi ale femeilor. Totodată, doar o treime din moldovence utilizează mijloace moderne de contracepție, ceea ce conduce la creșterea numărului avorturilor. „17% dintre femeile fertile din țară nu-și doresc o sarcină, dar nu cunosc căile prin care să o evite. Uneori, partenerii le interzic să utilizeze anumite metode de protecție, iar alteori, medicii nu oferă alternative pacientelor”, spune Rita Columbia, reprezentantă a Agenției ONU pentru drepturile și sănătatea reproductivă (UNFPA Moldova).

„Atunci când ne este sete, ni se asigură dreptul de a bea apă, când ne e foame, avem dreptul de a mânca, dar când vorbim despre dreptul la planificarea familiei, avem probleme. Cu 50 de ani în urmă, planificarea familiei a fost proclamată un drept de bază”, precizează Rita Columbia. „Încurajăm accesul populației la o varietate largă de mijloace de protecție”, punctează aceeaşi sursă.



De ce avem nevoie de planificarea familiei





Planificarea familiei înseamnă a anticipa şi a avea numărul dorit de copii la momentul oportun, a preveni sarcinile neașteptate, avortul şi abandonul, a utiliza metode contraceptive sigure și potrivite pentru fiecare cuplu și a preveni bolile.

Un raport al IDIS „Viitorul”, din 2014, arăta că rata avorturilor, inclusiv în cazul minorelor din țara noastră, este îngrijorătoare. Potrivit documentului, la o mie de născuţi vii, se înregistrează 365 de întreruperi de sarcină. Acest lucru se întâmplă pentru că majoritatea cuplurilor nu utilizează metode de contracepție sau le aplică pe cele „din popor”, care nu sunt eficiente.

Medicul ginecolog Vera Melniciuc subliniază că planificarea familiei este extrem de importantă pentru sănătatea, siguranța și fericirea cuplului. „Avem nevoie de planificare pentru a da naștere unor copii sănătoși și, mai ales, la timpul potrivit. De ce este necesară contracepția? Pentru a evita o rată a natalității înalte și necontrolate, care scade nivelul de trai al populației. Totodată, cu cât este mai mic intervalul dintre două nașteri, cu atât este mai mare riscul de deces perinatal și al mamei. Între două sarcini trebuie să existe o pauză de doi-trei ani”, explică ginecologul.



Contracepția „populară”

Moldovenii încă mai cred în tot felul de mituri și încearcă să evite o sarcină prin metode „populare” care, de multe ori, le pot pune sănătatea în pericol. „Există tot felul de mijloace, pe care femeile le pun în practică pentru a nu rămâne însărcinate în urma unui contact sexual neprotejat. Săptămâna trecută am auzit pentru prima dată de la o pacientă de spălături vaginale cu fiertură de frunze de dafin. Femeile mai cred că, dacă depun un efort fizic, cară greutăți ori aleargă mult, de asemenea, nu vor rămâne gravide. Aceste metode nu sunt eficiente”, atenționează medicul.

În cadrul unui eveniment dedicat Zilei Mondiale a Populației, organizat la 11 iulie de UNFPA Moldova și Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Vera Melniciuc a ținut să precizeze că cea mai sigură este contracepția hormonală. „Are un risc de eșec de 0,5%. Tot un mit este informația că această metodă îngrașă. S-a demonstrat că nu este așa. E adevărat că unele preparate pot duce la reținerea lichidului în organism, dar asta e o stare trecătoare”, a dat asigurări specialistul.

Cuplurile din R. Moldova recurg şi la o mulțime de alte căi pentru a evita o sarcină, însă nici acestea nu sunt sigure și eficiente. „Chiar şi în cazul actului sexual întrerupt, probabilitatea unei sarcini rămâne mare. Alăptarea este considerată o altă metodă de contracepție. Aceasta are o eficiență de 98%, dar numai în condiții stricte: bebelușul nu trebuie să fie mai mare de șase luni, să fie hrănit exclusiv la sân, iar intervalul dintre alăptări să nu fie mai mare de patru ore. Metoda calendarului este eficientă doar dacă femeia are o menstruație regulată. În cazul adolescenților, cea mai indicată metodă de protecție este folosirea prezervativului”, menţionează ginecologul.



„La doctor vii ca la preot”

Maxim Călăraș, medic ginecolog-obstetrician, spune că vizitele la medicul specialist, înainte de conceperea unui copil și nu numai, sunt obligatorii. „Contracepția face parte din planificarea sarcinii. Un avort aduce mult mai multe daune sănătății, decât mijloacele de protejare. Sunt împotriva avortului, îl practic pentru că asta mi-e meseria, și sunt pro contracepție”, afirmă Călăraș. Acesta subliniază că fiecare cuplu trebuie tratat individual. „De exemplu, înainte de a concepe un copil, nu există un set de investigații medicale standard. Dacă am în față un băiat și o fată de 25 de ani și ei îmi spun că nu au mai întreținut relații sexuale cu alți parteneri, atunci eu nu îi voi testa la infecții sexual transmisibile. Dacă ei recunosc că au avut alți parteneri, atunci aceste analize medicale sunt indicate. La doctor vii ca la preot și trebuie să fii sincer!”, exclamă specialistul.

Mai mult, planificarea familiei nu este un aspect de care să se ocupe doar femeia. „Prezentați-vă în cuplu la o discuțiile cu medicul. Telefonul stricat aici nu merge. Nu știu de ce bărbații au impresia că știu mai multe decât doctorul și decid în locul femeii. În plus, nu există o metodă de contracepție ideală. Aceasta se alege individual, în funcție de starea de sănătate a fiecăruia. Multe femei se tem să ia contraceptive hormonale, dar n-au de ce să se teamă. Acestea le protejează nu numai de sarcină, ci și de unele forme de cancer”, susţine Maxim Călăraș.



Dreptul persoanelor cu dizabilități de a deveni părinți

Mariana Androșoi și-a văzut visul împlinit atunci când a adus pe lume doi copii, chiar dacă se află într-un scaun cu rotile. „Eu și soțul meu am planificat sarcinile și am avut parte de sprijin. Am auzit însă că femeile cu dizabilități nu sunt încurajate să nască. Unde mai pui că instituțiile medicale nu sunt echipate corespunzător necesităților noastre”, mărturisește femeia.

Pentru a asigura accesul populației, inclusiv al persoanelor cu nevoi speciale la servicii de sănătate sexuală și reproductivă, Guvernul a elaborat Programul naţional privind sănătatea și drepturile sexuale și reproductive pentru anii 2018-2022. Documentul, aprobat în luna mai a anului curent, prevede și distribuirea gratuită a informaţiei despre metodele de contracepție. Iar din toamnă, elevii unor şcoli din țară vor studia opţional disciplina „Educație pentru sănătate”, la care va fi abordată și planificarea familiei.