Planificau o investiție de 270 de mii de euro într-un restaurant în Chișinău. După decizia Guvernului de a mări TVA aceștea vor să se mute în România

In octombrie planificam sa deschidem o Oliva de format nou. In Chisinau pe strada Eminescu colt cu Sciusev. Cu un design nou mai naturist si usor. Cu un meniu aparte vegano-ayurvedic. Cu o terasa mare in curte. Cu doua sali mari pentru copii. Vom crea 50 de locuri de munca. Acest proiect cred ca va infrumuseta partea de sus a orasului vechi.

Toata echipa depune mult efot si inima in acest proiect. Si bugetul e mare - 270000 de Eur. O mare parte va fi investitia noasta, dar o parte va fi a proprietarului imobilului. Jumatate din suma este deja investita.

Cind am planificat bugetul operational se primea o reintoarcere a investitie de 4-5 ani. Cu TVA 10%. Acum asteptam cu sufletul la gura decizia de pastrare a cotei vechi sau marirea ei la 20%. Daca se va mari cota - mai mult ca probabil ca nu vom continua mai departe acest proiect. Nu are sens economic, chiar daca vom pierde o mare parte din investitie. Vom analiza dezvoltarea in Romania unde TVA este de citiva ani 10%, iar de anul trecut este 5%.

Noi toti speram sa putem duce acest proiect pina la capat. Sa putem crea lucruri frumoase acasa.





