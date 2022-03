Planul ”secret” al Rusiei pentru a evita căderea rublei: Guvernul rus va cumpăra dolarii de la populație, iar ulterior va declara această sumă drept datorie americană

„Kremlinul este capabil să adopte o strategie economică vicleană. Guvernul rus va cumpăra pur și simplu moneda americană de la populație, iar ulterior va declara această sumă drept datorie americană”, a spus la o emisiune TV Yaakov Kedmi, un fost șef al serviciului israelian de repatriere a evreilor din lume, care locuiește acum la Moscova, scrie Hotnews.ro.

Declarațiile sale au fost imediat preluate de cotidianul Pravda, sub titlul: „Indiferent ce vor decide SUA să facă cu dolarul, rușii nu vor avea de suferit”.



Cine este Yaakov Kedmi



În secolul 21, Kedmi a devenit profesor de geopolitică și, din 2014, a devenit un participant regulat la emisiunile TV rusești. El a participat la mese rotunde televizate la televiziunea rusă, având în genere poziții pro-Kremlin.

În noiembrie 2016, Kedmi l-a apărat pe Josif V. Stalin în timpul unei emisiuni la o televiziune, spunând că Stalin ar fi fost „ultimul om de stat care a avut grijă de țara lui”.

S-a născut la Moscova la 5 martie 1947 și a studiat la Institutul de Ingineri de Transporturi din Moscova. A aplicat pentru cetățenie israeliană la începutul anului 1967 la ambasada Israelului la Moscova, dar a fost respins deoarece era agent KGB. Un an mai târziu, în 1968, renunță public la cetățenia sovietică iar în decembrie scrie o scrisoare emoționantă care apare în The Washington Post. În scrisoare, el și-a exprimat mândria cu privire la moștenirea sa evreiască și a declarat că are dreptul de a trăi pe pământul israelian. Scrisoarea a crescut presiunea publică asupra guvernului israelian care i-a acordat permisiunea de a emigra în februarie 1969.