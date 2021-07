PLATFORMA: Cum a funcționat cea mai mare „spălătorie” rusească, cazul Zaharcenko. Moldinconbank, Victoriabank – vizate

Stimate domnule Renato Usatii, cu mare reținere folosesc sintagma „stimate”, dar voi fi politicos în continuare. Am urmărit cu multă atenție declarația dumneavoastră...

Preşedintele Belarusului, Aleksandr Lukaşenko, aflat sub presiune din cauza sancţiunilor dictate de Uniunea Europeană, a cerut marţi sprijin suplimentar din partea Rusiei, în...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

S-a născut în 1872 in comuna Truşeni din împrejurimile Chişinăului.

În cimitirul Mănăstirii Cernica, printre mormintele pătimiţilor basarabeni, am aflat şi despre mormântul modest al lui Theodor Inculeţ.

„În data de 22 iunie 1941, Armata Română avea să treacă Prutul cu un singur scop, iar acela nu era dobândirea de noi teritorii: eliberarea de sub ocupația...

Am intrat în anul 2012 în care comemorăm bicentenarul răpirii Basarabiei de către ruşi, eveniment care a marcat şi încă marchează destinul poporului nostru, prin faptul că...

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

Potrivit experților, numărul fondurilor rușilor „lipsă” în străinătate crește doar de la an la an. Și în ultimul sfert de secol, cel puțin 750 de miliarde de dolari au fost retrași din Rusia prin companii offshore.

Acești bancheri și băncile lor fac parte dintr-un plan de retragere a banilor din Rusia, cunoscut sub numele de Laundromat, care a fost raportat pentru prima dată de Novaya Gazeta în 2014. Schema, prin care fraudatorii au retras 20 de miliarde de dolari, a implicat băncile rusești „Strategia”, „Inkredbank” și altele menționate în mărturia lui Antonov, din care s-au revărsat bani în Moldova – Moldindconbank și în Letonia – Trasta Komercbanka. În următoarea publicație, ziarul l-a numit pe unul dintre principalii beneficiari ai „schemei moldovenești” pe Andrei Krapivin, care murise până atunci.

Valeria Trunnikova, care apără miliardarul colonel în instanță, consideră că întreaga acuzație se bazează pe zvonuri, iar ancheta nu are dovezi. Mărturia lui Antonov, în opinia ei, „nu are valoare probatorie”.

În centrul de detenție preventivă, în cazul „organizării unei comunități criminale” s-a dovedit a fi un programator care a dezvoltat un site client pentru „Platformă”. Persoana care l-a angajat și a condus departamentul IT are statutul de martor.

Sau un alt exemplu. Mai mulți martori au indicat că la „Platforma” exista un manager care supraveghea direct companiile asociate căilor ferate ruse. Dar ancheta nu are plângeri împotriva ei.

„Comunicarea între angajați a fost extrem de reglementată și formalizată. Printre angajați, cu excepția celor cu care am lucrat direct, nu a trebuit să discutăm niciun aspect al muncii noastre, precum și să dezvăluim datele noastre personale complete sau circumstanțele vieții de familie “, a declarat pentru anchetă unul dintre martori. El a adăugat că, odată un angajat a fost concediat chiar „pentru discuții”.

În total, cel puțin 100 de angajați au lucrat la „Platforma” – aceștia sunt consucători, manageri, contabili, specialiști în IT, finanțatori, operatori, avocați, directori generali nominalizați, colectori de numerar și alții. Vă vom spune despre principalii participanți la schemă.

„Mendeleev a fost unul dintre „arhitecții” acestui acord, el chiar dorea să servească aceste fluxuri, dar eu nu am vrut”, a spus Antonov în instanță. Nu s-a certat cu foști parteneri, dar a menținut relațiile. Mai ales cu Usherovici – au vorbit până când acesta din urmă a plecat în străinătate după arestarea lui Zaharcenko. Antonov insistă în mărturia sa că nu erau prieteni.

„Drept urmare, am pus lucrurile în ordine în treburile Ship și mi-am achitat integral obligațiile față de grupul KUM. Așa s-a întâmplat că am făcut cunoștință cu Krapivin, Usherovich și Markelov ”, mărturisește Antonov.

În mărturia sa din cel de-al doilea caz al lui Zaharcenko, bancherul Antonov spune că în 2005, după moartea prietenului său apropiat, un anume Serghei Karakovsky (cunoscut sub pseudonimul Korablev sau Ship), Antonov a preluat „gestionarea averii și reîntoarcerea datoriilor”. Așa Antonov a aflat că prietenul său a primit banii grupului KUM din contractele de stat ale Căilor Ferate Ruse. Acest nume a fost format din abrevierea numelor a trei antreprenori – Andrei Krapivin, precum și Usherovich și Markelov.

Dintre inculpații numiți, oamenii legii au reușit să-l prindă doar pe Markelov – el împarte acum o cameră cu Zaharhenko, la Curtea Presnensky din Moscova. Usherovici, Stankevici și Motorin s-au ascuns și au fost incluși pe lista internațională a căutărilor. Krapivin a murit, iar ancheta nu are plângeri împotriva sa. Acești patru, conform anchetei, au plătit mită lui Zaharcenko pentru „protecția” pe care a asigurat-o timp de aproape zece ani.

Anume omul de afaceri ucrainean l-a prezentat bancherului pe colonelul Zaharcenko. Faptul că fugarul și fostul polițist au lucrat împreună este dovedit de casieria neagră a băncilor lui Gorbuțov. Acesta a fost stocat pe un laptop, pe care l-a predat anchetatorilor. Baza de date indică faptul că din 2007 până în 2009, unui utilizator sub numele „«Захар Хитрый»” se transferau lunar 150 de mii de euro.

Bancherul fugar Gherman Gorbunțov, care se ascundea în Marea Britanie de acuzațiile de crimă organizată, le-a spus anchetatorilor din Londra despre existența „Platforma”. După arestarea lui Zaharcenko, el a explicat în detaliu cui și cum plăteau mită el și cine au fost partenerii săi. Bancherul a mai vorbit despre legăturile fostului colonel cu principalii prestatori de servicii ai Căilor Ferate Ruse și cu beneficiarii „Platforma” – coproprietari ai grupului de companii din „1520” Andrei Krapivin (a lucrat și ca consilier al șefului Căilor Ferate Ruse – Vladimir Yakunin) , Valerii Markelov și Boris Usherovici. În plus, Gorbunțov i-a denunțat pe foștii săi subalterni – finanțatorii Ivan Stankevich și Dmitry Motorin, care conduceau „Platforma”.

Anchetatorii au găsit un pachet de 100 de mii de dolari ștampilat de banca New Time în apartamentul surorii fostului polițist. Oamenii legii cred că Zakharchenko a primit toți banii pe care i-a găsit drept mită. Deși aceste miliarde au ajuns în bugetul statului, autoritățile încă nu au putut explica proveniența acestor bani. Prin urmare, fostul colonel a fost acuzat în primă sentință de mită sub forma unui card de reducere într-un restaurant de elită.

Colonelul Ministerului Afacerilor Interne Dmitry Zakharchenko, originar din regiunea Rostov, a fost reținut de FSB din Rusia în septembrie 2016. Ofițerul a fost acuzat de abuz de serviciu și de faptul că a acuzat mită. În plus, conform anchetei, Zakharchenko a obstrucționat procesul justiției. Oamenii legii au găsit 13 apartamente, 14 locuri de parcare în cartierele de elită ale capitalei, patru mașini, o bară de aur de jumătate de kilogram, ceasuri și bijuterii la Zakharchenko și familia sa. Principalele dovezi materiale au fost sumele gigantice de bani în numerar. Familia colonelului păstra 8,5 miliarde de ruble în apartamente, iar încă un miliard de ruble stăteau în conturile polițistului. Drept urmare, colonelul a primit 12 ani și 6 luni pentru mită și obstrucționarea justiției în primul caz. Al doilea caz este în curs de examinare la Curtea Presnensky.

În fiecare an, la data de 12 iunie, este marcată Ziua mondială împotriva exploatării prin muncă a copiilor.

Solstiţiul de vară are loc anul acesta luni, la ora 06:32, ziua de 21 iunie fiind cea mai lungă din an şi marcând începutul verii astronomice. Durata zilei va fi de 15h 32m, cea a...

Era liberei circulații a transformat totul, de la securitatea și locația muncii până la prețurile din magazine, scrie The Financial Times într-o analiză în care...

Robert Downey Sr., cineast cunoscut pentru titluri ca „Putney Swope” şi „Boogie Nights” şi tatăl actorului Robert Downey Jr., a murit la New York, pe 7 iulie, la...

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)