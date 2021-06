Platforma DA a protestat în fața Guvernului împotriva... BERD

Analistul politic din România, Dan Dungaciu susține că AUR are șanse mari să ajungă în viitorul Parlament de la Chișinău și că de acest partid va depinde câtă Rusie va...

Am observat unele păreri cu pretenții - că Rusia folosește radicalii naționaliști ca să alimenteze discursul partidelor pro-ruse în Republica Moldova, Ucraina și Georgia. Alt...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Stiinta vindecatoare a dacilor se bucura de atata faima in antichitate, incat remediile folosite de ei erau recomandate de marii medici ai timpului, in scrierile lor. Salvate ca prin minune de...

Sfantul Iustin Martirul si Filosoful este cinstit pe 1 iunie. Sfantul Iustin s-a nascut in jurul anului 100 si a trait in vremea imparatilor romani Antonin cel Pios (138-161) si Marcus...

Sfantul Dorotei a trait in timpul domniei imparatului Liciniu. Sfantul Dorotei a fost episcopul Bisericii din cetatea Tir pana in vremea imparatului Iulian Apostatul, cand, din cauza refuzului de a...

Istoricul A.M. Stoenescu: Traseul de dreapta al României a fost frânt prin uciderea lui Barbu Catargiu.

Înălțarea Domnului se sărbătorește în fiecare an, la 40 de zile după Înviere. Este cea mai importantă sărbătoare creștină, care are loc după Paște.

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

Agenția Proprietății Publice (APP), a viniot cu următoarele precizări: „Potrivit actelor normative în vigoare, Agenția Proprietății Publice este autoritatea administrativă centrală din subordinea Guvernului care implementează politica statului în domeniile de activitate ce îi sunt încredinţate. Astfel, APP exercită funcţiile de fondator al întreprinderilor de stat şi de deţinător de acţiuni (părţi sociale) în societăţile comerciale cu cota statului în capital social.” Instituția a precizat că Portul Internațional Liber Giurgiulești nu se află în administrarea Agenției Proprietății Publice, aflându-se în proprietate privată. Din aceste considerente APP nu este în drept și nu are atribuții de a interveni în cazul disputelor dintre persoanele private. Totodată APP a cerut protestatarilor să nu implice APP în activitățile sale politice și electorale.

Reacția APP nu s-a lăsat mult așteptată, care a emis un comunicat de presă din cre rezulta clar ca Portul Internațional Liber Giurgiulești nu se află în gestiunea Agenției Proprietății Publice, prin urmare APP nu are nici o atribuție cu achiziționarea Portului Internațional Giurgiulești de către Banca Europeana de Reconstrucție și Dezvoltare.

Pe pagina oficiala a PPDA a fpsot plasat un comunicat la acest subiect, in care se retin urmatoarele: „Astăzi Platforma DA a organizat un protest la Agenția Proprietății Publice pe care o consideră o sursă de haos și nereguli grave: APP a ajuns să fie o instituție politizată excesiv și, mai mult decât atât, face de mult timp jocul unor grupuri infracționale, inclusiv la ultimul scandal cu vânzarea Portului Giurgiulești”.

În preajma fiecărei campaniei electorale se întâmplă lucruri ciudate. De exemplu, apar dintr-o dată o mulțime de „cetățeni” revoltați, care sunt gata să protesteze împotriva la orice, doar pentru a ieși in evidență sau de a se remarca cu ceva. Vorba tăranului, „...popa când nu are de lucru, botează și vițeii”. Exact asta s-a intâmplat cu „protestul electoral” de ieri al PPDA.

Chiar dacă nu am rezolvat încă problemele prezentului, pandemia de coronavirus ne ține încă în casă și continuă să facă victime, trebuie să ne gândim totuși și...

Plantele sunt stâlpul ecosistemului pământului. Acestea asigură oxigen și hrană, care sunt necesare pentru supraviețuirea noastră pe pământ. Plantele pot apărea sub...

Girafa este cel mai înalt animal, dar oamenii de ştiinţă nu reuşesc să-şi explice cum au ajuns să aibă gâtul lung. Un renumit zoolog francez, Jean Baptiste de Lamarck, are o...

