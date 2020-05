Platforma digitală WINET va promova comerțul și inovația în industria vinului din Moldova, România și Bulgaria

Unul dintre cele mai importante obiective ale WINET este lansarea unei platforme IT online, la sfârșitul lunii mai, care va avea drept scop nu doar promovarea sectorului vinicol din cele trei țări, dar și lansarea componentei de e-trade, ce va permite comercializarea produselor vinicole online și la nivel global. Platforma va mai conține și rute interactive, ce vor permite sporirea turismul vinicol, prin integrarea unor circuite și hărți turistice interactive, cu posibilitatea de extindere a acestora.

