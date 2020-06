Platforma HBO Max consideră că filmul „Pe aripile vântului” este rasist și l-a scos de pe post

Dacă în cifre brute ''Avengers: Endgame'' este filmul care a adus cele mai mari venituri din istoria cinematografiei, cu 2,8 miliarde de dolari, ''Pe aripile vântului'' - ''Gone With the Wind'', titlul său american - rămâne în fruntea topului încasărilor după ce este luată în calcul inflaţia, cu 3,44 miliarde de dolari.

Criza 9 Iunie 2020, ora: 12:49

Oricât ne-am lăudat cu banii. Oricât ne-am număra kilele de whisky single malt. Oricâte șampanii am bea din pantofi cui de femeie. Oricâte masturbări, mecanice sau manuale, am produce. Oricâte cărți am străbate și cu oricâte seriale am face bungee...