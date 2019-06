PLDM despre votul rușinos dat de Năstase în favoarea Federației Ruse: „Putea fi EVITAT”

Andrei Năstase putea să voteze împotriva Rusiei şi sigur n-ar fi picat guvernul, coaliţia, etc. Putea să se abţină. Nu. El a votat pentru Rusia.

Astăzi am avut o convorbire telefonică cu Președintele României, Klaus Iohannis, scrie prim-ministra Maia Sandu pe Facebook,

Despre mentă, numai de bine! Este o plantă ierboasă aromatică folosită de mii de ani, nu doar pentru gustul sau mirosul pe care-l are, ci şi pentru beneficiile pentru sănătate. O regăsim tot mai des în jurul nostru, de la produse de îngrijire, până la alimente,...

„Credem că votul ruşinii la APCE putea fi evitat, dacă exista o conştientizare complexă a contextului şi, mai ales, un ataşament profund faţă de valorile şi istoria neamului nostru! Cât de uşor, din nesăbuinţă, am devenit trădători pentru ţara prietenă Ucraina. Nu ştim dacă a fost o gafă sau un exces de zel pentru a face pe plac cuiva. Indiferent de motive, aceste acţiuni aduc un prejudiciu de imagine colosal statului şi mai ales cetăţenilor noştri, care încă au vie memoria evenimentelor dureroase care au îngenunchiat acest popor, prin asuprire şi teroare.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)