PLDM TRAGE UN SEMNAL DE ALARMĂ: Toată puterea în stat este acaparată de un partid care reperezintă deschis interesele Federației Ruse

Președintele Dodon s-a întors din al 5-lea concediu în acest an.

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Războiul comercial dintre SUA și China își arată efectele mai devreme decât era așteptat, iar consecințele immediate sunt intrarea în recesiune a celor mai mari economii ale lumii.

”Sub acoperirea actualei majorități parlamentare, are loc acapararea celor mai importante instituții și structuri ale statului de către partidul pro Putin, condus de Igor Dodon. Contrar angajamentelor asumate, noua majoritate parlamentară încă nu a declanșat procesul de deoligarhizare și de scoatere din captivitate a statului. Deși a promis să elimine schemele de monopol de pe piață și intermediarii din sistemul energetic, de a îmbunătăți mediul de afaceri și de a crea locuri de muncă acasă cu salarii mai mari, guvernarea înăsprește politica fiscală și împovărează oamenii cu majorări de tarife și scumpiri”, se mai spune în declarație.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)