Plîngău cere demisia consilierilor Platformei DA: „Valorile pentru care am ieșit în stradă sau am decis să fac politică au fost călcate în picioare”

Președintele interimar al Platformei DA, Dinu Plîngău, îi îndeamnă pe consilierii municipali responsabili de domeniul funciar din cadrul Consiliului Municipal Chișinău (CMC) să-și depună mandatul, transmite safenews.md.

Plîngău a mai declarat că va convoca de urgență Consiliul Național Politic, pentru a pune în discuție retragerea sprijinului politic al partidului pentru aceștia, după ce Fracțiunea din CMC a votat ieri, 17 februarie, împreună cu aleșii locali ai PSRM, înstrăinarea a 1,3 ha de teren din fața magazinului „UNIC”, contra unui preț de doar 130 de mii de euro, adică pentru un preț de aproximativ zece ori mai mic decât cel real, după cum estimează experții imobiliari.

„Decizia de ieri din cadrul CMC a fost neînțeleasă de mine și de foarte mulți colegi de partid nu doar din Chișinău, dar și din raioanele Republicii. Această decizie nu a fost consultată cu forurile statutare ale partidului și, după mine, nu reprezintă voința sau poziția întregului partid. Platforma DA e mai mult decât Andrei Năstase sau Dinu Plîngău și, cu atât mai mult, nu se limitează la consilierii municipali.

Platforma DA este o idee care ne-a adunat în stradă și după în politică. Încălcare acestor principii și idei nu face decât să lovească dur în întregul partid. Consider că valorile pentru care am ieșit în stradă sau am decis să fac politică au fost călcate în picioare de unii, pentru mine, foști colegi. Partidul va avea de ales, poate mai repede decât ne-am fi așteptat, dacă își dorește cu adevărat să dăm o șansă echipei sau să rămânem în stagnare. Forurile statutare, cel mai probabil, vor decide între demiterea mea sau demiterea unor consilieri municipali care au pierdut contactul cu valorile partidul”, a scris Plîngău.

Precizăm că, partidul de bloc al PSRM, și anume PCRM, nu a votat această decizie luată ieri, dar nici alți consilieri nu au susținut inițiativa, cu excepția PSRM și a Platformei DA.