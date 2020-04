Poate fi oprit coronavirusul odată cu venirea verii? Ce spun experții

Alte coronavirusuri sunt sezoniere? Există unele dovezi că alte coronavirusuri circulă în principal în lunile de iarnă, potrivit unei echipe de cercetători de la University College London (UCL) și de la London School of Igiene and Medical Tropical. cercetătorii au observat vârfuri mari în cazurile de coronavirus în timpul iernii, cam în același timp cu sezonul gripei. Vara a fost un număr mic de cazuri.

În țări cu climă caldă și umiditate ridicată răspândirea virusului se face mai lent. Între timp, în țări ca Italia, Coreea de Sud și SUA, unde temperaturile în această perioadă sunt mai scăzute, virusul are o rată mare de răspândire. În SUA, state precum Washington și New York sunt mult mai afectate de coronavirus decât Texas și Arizon, state sudice cu climă umedă și caldă. Nu e peste tot așa. În Australia a fost vară până acum, cu toate acestea sunt peste 4500 de persoane infectate și 19 decedați.

Însă, după cum a subliniat un grup de cercetători de la London School of Igiene and Medical Tropical, virusul s-a răspândit acum în fiecare regiune din toate zonele climatice, de la regiuni friguroase și uscate la regiuni calde și umede. Se observă un model sezonier în emisferele nordice și sudice. Dar regiunile tropicale apropiate de ecuator nu experimentează același tipar.

