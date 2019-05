Actualitate

Insistenţa cu care liderul PPDA cere convocarea unei şedinţe a Parlamentului are explicaţii exacte, susţine jurnalistul liberal Vasile Grozavu, într-un articol publicat pe blogul său. Grozavu afirmă că Năstase doreşte crearea unei majorităţi cu PSRM, pentru a-şi răzbuna naşul...

Printre realizările PMI se numără şi obţinerea în 2018 de către uzina companiei din Brazilia a certificatului Alliance for Water Stewardship - prima din toate ramurile (sectoarele) din America Latină, iar către anul 2025 scopul este de a asigura toate uzinele PMI cu certificate conform acestui standard. CEO-ul companiei, André Calantzopoulos, a declarat că Philip Morris International întreprinde toate măsurile posibile pentru a înlocui complet țigările cu alternative mai bune pentru fumătorii adulți: "Ultimul nostru Raport privind durabilitatea reflectă munca responsabilă și dedicarea tuturor angajaților din întreaga lume în promovarea unui viitor fără fum.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)