Poem din timpul foametei organizate: „Fără Moscova noi n-am avea lumină,/ Fără Moscova nici gândul n-ar fi gând...”

Submarinul San Juan, pe care Argentina l-a anunțat dispărut în urmă cu un an, a fost identificat pe fundul Oceanului Atlantic. În momentul dispariției, 44 de oameni erau la bordul său.

Inspectoratul Național de Patrulare informează că starea traficului rutier pe drumurile din țară poate fi îngreunată din cauza precipitațiilor sub formă de ninsoare în unele regiuni din țară. În momentul de față, circulația se desfășoară în regim normal,...

Săptămâna începe cu lapoviță și ninsori slabe în timpul zilei și temperaturi sub limita înghețului noaptea. Un strat subțire de zăpadă se așterne în continuare, chiar dacă ziua vom înregistra valori pozitive în cea mai mare parte a...

Astfel, la numai două luni după cel de al doilea val al deportărilor staliniste, când țăranilor noștri, care sufereau ca urmare a foametei forțate le-au fost confiscate toate bunurile, pe data de 11 octombrie 1949, într-o ediție de marți a ziarului „Moldova soțialistă”, a fost publicat un fragment din poemul colectiv al poeților moldoveni, închinat dictatorului Stalin și intitulat: „Slavă Moldovei sovietice!”. Printre altele, autorii afirmau: „Fără Moscova noi n-am avea lumină,/ Fără Moscova nici gândul n-ar fi gând,/ Fără Moscova nici pâinea n-ar fi pâine,/ Și nici far cu stele pe pământ. (...) Când răsună radio în casă,/ Când pe poliți cărțile vorbesc,/ Când belșugul stă, poftind la masă,/ Lămpile privirea ne auresc.” La sfârșitul acestui articol, este publicat doar un fragment din acest rușinos poem, care astăzi poate trezi zâmbete, însă, raportat la timpurile de odinioară, reprezintă un act de batjocură față de întreg poporul nostru.

Scriitorii cunoscuți din acele timpuri și-au adus un aport substanțial la reușita ocupanților în procesul de colectare forțată a impozitelor și de îndobitocire a populației. Spre marea lor rușine, au făcut-o doar pentru a-și demonstra loialitatea în fața regimului și a-și asigura bunăstarea personală. Astfel, la ședința secretariatului Consiliului Comisarilor Poporului al RSSM din 16 aprilie 1949, vestitul Andrei Lupan a propus ca, în cinstea aniversării a 25-ea de la crearea Republicii Autonome Sovietice Socialiste Moldovenești, scriitorii autohtoni să fie împuterniciți să scrie în versuri o scrisoare colectivă de mulțumire către „tovarășul Stalin”. În afară de Lupan, responsabili de crearea acestei „opere” au fost numiți: Emilian Bucov, Petrea Darienco, Leonid Corneanu și Petrea Cruceniuc, iar termenul de prezentare a textului era fixat până pe 1 iulie 1949. În cadrul unei ședințe din 21 septembrie, același an, a fost discutată varianta finală a poemului, adresat „marelui conducător și învățător Iosif Stalin din partea poporului moldovenesc”. La discuții au participat și scriitorii Bogdan Istru, Vladimir Galiț și Ion D. Ciobanu.

De exemplu, în județul Bălți, fondul de premiere a funcționarilor în anul 1947 a constituit 283 300 ruble, care au fost împărțite aproximativ în felul următor: Kvasov Gh.V., vicepreședinte al județului – 1700 de ruble; Șcelkov, șef-adjunct al secției organizatorice a Comitetului Central al PC(b)M – 1600 de ruble; Kalitin M. V., președinte al comitetului executiv județean Bălți – 1600 de ruble; Korneev N. S., secretar al comitetului județean Bălți – 1600 de ruble; Deseatnikov S. C., reprezentant al comitetului executiv județean Tighina – 1600 de ruble; Țâganko V. V., secretar al comitetului executiv Tighina – 1600 de ruble; Damaskin V. N., președinte al comitetului executiv județean Cahul – 1600 de ruble etc. În total, din lista respectivă fac parte 35 de persoane.

