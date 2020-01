Pogromul din 1903: O altă față a Holocaustului

Zilele trecute lidera PAS Maia Sandu a oferit un interviu pentru TVR Moldova unde a conturat primele teze referitoare la viitoarea campanie prezidențială. Deși a ezitat să-și anunțe participarea în viitoarea campanie prezidențială, declarând că „PAS va susține un candidat care are cele...

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Multă cerneală a curs în ultimii 10 ani despre reforma justiției... Am avut 20 de guverne în 30 ani, fiecare al doilea venea și reformă de doamne ferește totul și justiția ajungea într-un asemenea hal, încăt era numai bună s-o mai reformezi odată.

Reapare periodic trăznaia cu boierul de la Iași care în 1859 ar fi spus ”Eu sunt boier moldovan, român e țăranul”. Și o văd la oameni de la care am pretenții, nu doar la tot soiul de adunați de prin gloata moldovenistă de la Chișinău.

Compania rusă Fort construiește sub licență concurentul direct al AK-47: pușca de asalt americană AR-15.

Curtea Constitutionala planifica sa cumpere o masina de 40 de mii de euro. Cel putin asta scrie in planul de achizitii publicat de institutie pentru anul 2020. Masina ar putea fi cumparata in luna februarie.

Un avion de pasageri s-a prabusit, luni, in provincia Ghazni din Afganistan, la sud vest de Kabul, dupa ce a luat foc in aer din cauza unor probleme tehnice.

Istoria trebuie privită complex, cu asumarea responsabilității din partea tuturor părților implicate în generarea iudeofobiei, antisemitismului și Holocaustului, ca formă supremă de ura contra evreilor și umanității. Conștientizarea acestei responsabilități ne va face cu siguranță mai înțelegători și rezistenți în fața acestor forme de expresie a barbariei umane, pentru că în aceste ipostaze poate nimeri oricare altă națiune, așa cum am fost și noi, românii, în anii 1940/1941 sau după 1944.

Un aspect important în studierea acestui aspect colonizator revine problemei evreieşti. În rezultatul celor trei împărţiri ale Poloniei, în anul 1800, în Rusia, se aflau 23 la sută din evreii lumii, iar în anul 1880 aici se aflau deja 53 la sută din totalul populaţiei evreieşti din lume. Contextul în care aceştia existau în cadrul imperiului era unul extrem de complicat, deoarece autorităţile ţariste, în dorinţa de a proteja iniţial negustorii ruşi de concurenţă, au interzis acestora mutarea în guberniile interioare ale imperiului. Drept rezultat, în anul 1835 prin „Actul de Îngrădire a Aşezării” este definitivată o „zonă de reşedinţă limitată”, care le permitea să se stabilească, cu puţine excepţii, doar pe fostele teritorii ale Poloniei, plus restul Ucrainei şi al Noii Rusii, inclusiv Basarabia. În anul 1882 era emisă „Dispoziţia temporară”, care limita dreptul de circulaţie şi activitate al acestora chiar şi în interiorul „reşedinţei limitate”. Evreii nu puteau locui în sate şi localităţi rurale, nu puteau avea proprietăţi imobiliare şi nu le puteau închiria. În mediul rural locuiau doar 15 la sută din populaţia evreiască, restul fiind constrânsă să locuiască în oraşele sau orăşelele din Vestul imperiului, ruptă de la agricultură şi expusă unei concurenţe acerbe între ei înşişi. Acest fapt are de asemenea o referire specială la Basarabia, unde, datorită includerii sale în „Actul de Îngrădire a Aşezării” evreilor, numărul acestora a sporit rapid, în 1858 ei alcătuind 8,6 la sută din populaţie, iar în 1897 deja 12 la sută, în Chişinău aceştia reprezentând 23 la sută din populaţie.

Extinderea rapidă a imperiului și ritmurile de colonizare au făcut ca deja în secolul XVIII să atestăm începutul unei epuizări a „…materialului colonizator velicoros şi maloros”, iar, deoarece planurile de colonizare erau grandioase, centrul imperial a recurs la „..materialul migrator de dincolo de graniţe” (bulgarii, găgăuzii, germanii, greci, armeni etc.).

Dincolo de aceste date, mai constatăm că din 1817, an în care a avut loc primul recensământ al populaţiei Basarabiei, şi până în 1913, numărul locuitorilor provinciei s-a majorat de cinci ori: de la 491.904 persoane la 2.545.834, dintre care românii reprezentau puțin sub 50 la sută din populație.

Problematica Holocaustului, la fel ca și multe alte teme ale istoriei românilor, inclusiv din Basarabia, a împărțit comunitatea academică și istorică, dar și mulți dintre cei care pricep ceva în istorie, în trei tabere. Prima tabără este cea care toarnă cenușă în capul României și românilor pentru complicitate la atrocitățile împotriva evreilor și rromilor, invocând cu precădere politicile antisemite ale regimului Antonescu atât în România (incluzând Basarabia și Nordul Bucovinei), cât și în regiunea transnistreană, cu implicațiile problemei evreiești în timpul ocupației românești a orașului Odesa. Există o altă tabără, care încearcă minimalizarea implicării și complicității României, focusând atenția asupra micșorării numărului de victime, accentuarea practicilor de salvare a evreilor de către români, care cu adevărat au avut loc, menționarea faptului că după 1942 statul român s-a sustras de la politicile naziste de exterminare și în definitiv încercând să paseze (și/sau să împartă) responsabilitatea pentru Holocaustul din Basarabia pe umerii germanilor. În sfârșit, odată cu politicile de europenizare ale spațiului românesc de pe ambele maluri ale Prutului s-a cristalizat o opinie istorică și publică de reconciliere, care privește problema Holocaustului deopotrivă de recunoaștere și asumare, dar și de analiză critică a genezei acestei probleme, mai ales în Basarabia, unde existența unui antisemitism tradițional, născut în Imperiul Rus, s-a suprapus cu aspectele controversate ale problemei antisemite în România interbelică și mai ales cu calvarul cedării Basarabiei în 1940, care a văzut mai mulți evrei implicați la îngreunarea evacuării. Prin urmare, pentru explicarea acestor aspecte complexe ale temei Holocaustului, propun două abordări ajutătoare și deosebit de relevante. Una este legată în general de istoria prezenței evreilor în acest spațiu și a felului cum dezvoltarea imperială a Basarabiei, a proiectat evreii în epicentrul politicilor antisemite țariste. Cea de-a doua perspectivă se referă la pogromul evreiesc din 1903, cunoscut ca unul din cele mai sângeroase din Imperiul Rus și care a așezat orașul Chișinău (Basarabia inclusiv) pe harta locațiilor cu porniri antisemite de proporții.Pe teritoriul de est al Principatului Moldovei, încorporat în Imperiul Rus în 1812 și denumit Basarabia, românii majoritari convieţuiau cu câteva grupuri etnice, iar proporţiile acestora raportat la populaţia majoritară erau nesemnificative. După cum relata o publicaţie rusească din perioada ţaristă, în anul 1812 „…populaţia rurală era constituită din locuitori români autohtoni şi un număr neînsemnat de colonişti bulgari, cu excepţia Bugeacului, care era pustiu după evacuarea tătarilor bugeceni. În oraşe, pe lângă români, mai locuiau greci, armeni, evrei şi, parţial, fugari ruşi”. Conform lui V. Zelenciuc, „…până în secolul al XIX-lea, în comparaţie cu numărul locuitorilor băştinaşi ai ţării – moldovenii, greutatea specifică a populaţiei de naţionalitate străină era mică, constituind nu mai mult de zece la sută”. Potrivit estimărilor lui Ion Nistor, structura etnică a populaţiei Basarabiei la 1817 arăta astfel: românii – 86,8 la sută, rutenii – 6,5 la sută, evrei – 4,2 la sută, lipoveni - 1,5 la sută, greci, armeni, bulgari, găgăuzi, fiecare sub un procent din populaţie.

Conform statisticii oficiale, în total, pe parcursul celui de-al Doilea Război Mondial de către regimul nazist și colaboratorii săi au fost omorâți circa șase milioane de evrei, două milioane de rromi, 250 mii de oameni cu dizabilități fizice și mentale și circa nouă mii de homosexuali. Germania şi aliații ei din cel de al Doilea Război Mondial (inclusiv România) şi-au recunoscut vina şi au prezentat scuze pentru acele crime greu de imaginat, procedând inclusiv la plata reparațiilor către victime și urmași pentru aceste atrocități comise în timpului războiului. Pe 26 noiembrie 2015, Parlamentul R. Moldova a adoptat Hotărârea de includere a zilei de 27 ianuarie în lista datelor comemorative oficiale în calitate de Zi Națională de Comemorare a Victimelor Holocaustului. Prin urmare, ne-am aliniat și noi la comunitatea internațională, un lucru care ar trebui să ne bucure, mai ales că în timpul războiului am fost un teritoriu unde s-au comis mai multe complicități la Holocaust, inclusiv din partea populației locale.

