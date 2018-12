Poleiul face victime. Zeci de oameni au ajuns la spital, după ce au căzut pe gheaţă

Poleiul de pe străzile din Capitală a creat aglomeraţie la Urgenţă. Doar ieri, 25 de persoane au ajuns la spital din cauza rănilor suferite de la căzături.



"Am căzut în faţa scării, din cauza poleiului. Am chemat ambulanţa, care a venit foarte repede. Vreau să fac radiografia, îmi pare că piciorul este rupt", a spus o victimă.

"Când mă întorceam de la farmacie, în jurul orei 16:00, am alunecat lângă trotuar. Am alunecat şi am căzut brusc de parcă ne-a luat picioarele gheaţa. Aşa durere, mi-a plesnit mâna", a explicat o altă victimă.

"Mă duceam la nepoata mea, ea este bolnavă, şi am căzut. Îmi pare că am fractură de rotulă. Durerea este groaznică", a spus o femeie.

Nu doar pietonii au de suferit din cauza poleiului, ci și șoferii. În Chișinău au fost înregistrate 25 de accidente, iar în țară șase.

Duminică, peste 1.600 de tone de material antiderapant au fost împrăştiate pe drumurile din ţară.

publika.md