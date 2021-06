Poliția, la cheremul lui Voronin. Liderul AUR, Vlad Bilețchi, nu a fost lăsat să-i adreseze o întrebare comunistului

Un nou abuz din partea poliției de la Chișinău. Președintele Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), Vlad Bilețchi, nu a fost lăsat să-i adreseze liderului comunist Vladimir Voronin o întrebare. Totul s-a întâmplat în aproapiere de fostul cinematograf „Gaudeamus” din capitală, acolo unde reprezentanții socialiștilor și comuniștilor aveau o întâlnire electorală.

Într-un mod pașnic, liderul unionist a dorit să se apropie de comunistul Vladimir Voronin pentru a-i adresa o întrebare, însă acesta a fost brucat și înlăturat de la fața locului de oamenii legii veniți să asigure ordinea publică.

„Încă odată, poliția Republicii Moldova dă dovadă de partizanat politic. Atunci când la Vadul-lui-Vodă ne-a fost spart geamul autocarului AUR, oamenii legii nu s-au implicat deloc, iar acum imediat au venit lângă mine pentru a mă împiedica să vorbesc cu un politician. Am fost calm, nu am dorit să încing spiritele și nu am avut un comportament provocator. Știu că în organele poliției activează și oameni cumsecade, însă sunt nevoiți să asculte ordinele politice ale lui Voicu. Sistemul este speriat de noi, de aceea recurge la fărădelegi”, a declarat Vlad Bilețchi, președintele AUR.

La final, Vlad Bilețchi a depus o plângere în adresa forțelor de ordine care au restricționat accesul unionistului.