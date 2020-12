Polițist MORT BEAT la volan a fost declarat NEVINOVAT de „justiția” din R. Moldova

POLIȚIST MORT BEAT LA VOLAN A FOST DECLARAT NEVINOVAT DE "JUSTIȚIA" NOASTRĂ

Prieteni, am nevoie de ajutorul vostru! Serios! E nevoie de acțiunea cât mai multor oameni! Vă rog să citiți toată postarea și să distribuiți ca să nu permitem să se facă o fărădelege!

Acum un pic mai mult de un an în urmă am filmat un polițist beat mergea la volan și a cauzat un accident. Eram sceptic că justiția noastră va face treabă și-l va pedepsi, așa cum merită, de asta am și făcut înregistrările publice, să depună presa și societatea presiune pe organele de drept, ca să-și îndeplinească datoria corect. Se vede că pe bună dreptate eram sceptic, pentru că în pofida efortului pe care l-am depus, el oricum e pe cale să iasă basma curată, dacă nu facem nimic. Deci situația la moment e următoarea:

1. I s-a făcut dosar contravențional pentru accidentul rutier pe care l-am înregistrat.

2. I s-a pornit dosar penal pentru conducere în stare de ebrietate în baza înregistrărilor și declarațiilor mele și ale altor martori, dar și în baza testului

3. Fostul polițist (ofițer de urmărire penală, care contribuie la băgarea oamenilor la pușcărie) a fost dat afară din organele de drept în baza materialelor și declarațiilor mele, precum și câtorva antecedente disciplinare când venea beat la serviciu.

Acum care-i problema:

Polițaiul a contestat procesul verbal contravențional cu privire la accident, insinuând că NU EL SE AFLA LA VOLAN, CI SOȚIA LUI, CARE A ȘI DAT DECLARAȚII FALSE ÎN JUDECATĂ, CONFIRMÂND CĂ ERA LA VOLAN. Din conincidență interesantă agentul constatator nu s-a prezentat la procesul de judecată în care s-a examinat contestația, iar judecătorul Sergiu Ciobanu de la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, i-a admis contestația, astfel confirmând juridic că soția lui era la volan. Atașat găsiți decizia, screenshot cu declarația soției, video pe care l-am filmat noi și screenshot-uri din acest video unde se vede că polițistul era singur în mașină, nemaivorbind de faptul că eu l-am scos din mașină beat când l-am oprit, după accident, iar în mașină nu era nimeni. CUM????????????? De ce nu am fost chemat ca martor la ședința de judecată? Pentru că agentul constatator "întâmplător" a decis să nu se prezinte, astfel dându-i posibilitate polițistului să își rezolve problemele. Decizia a fost pronunțată la sfârșit de august însă a apărut pe portalul instanțelor abia la sfârșit de octombrie, după mai mult de 2 luni (screenshot atașat).

Agentul constatator (ради галочки) a contestat decizia la apel și MÂINE, 15.12.2020, la ora 10:00 va avea loc ședința. Judecător: Ion Bulhac. Dacă instanța de apel menține decizia instanței de fond, atunci polițistul iese basma curată, se anulează dosarul penal în baza acestei hotărâri definitive și ca urmare fostul polițist va putea fi restabilit în funcție și i se va plăti DIN BUZUNARELE NOASTRE (din buget) salariul pentru tot timpul de când a fost eliberat până la restabilire în funcție (mai mult de un an).

SURSA AICI