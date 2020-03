Polițiștii din România au fost OBLIGAȚI de șefi să lucreze fără echipament de protecție împotriva COVID-19. Au fost amenințați cu pușcăria!

Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor...

Totuși, legea care reglementează măsurile de siguranță în caz de pericol spune, la articolul 37, că „Neluarea vreuneia dintre măsurile legale de securitate și sănătate în muncă de către persoana care avea îndatorirea de a lua aceste măsuri, dacă se creează un pericol grav și iminent de producere a unui accident de muncă sau de îmbolnăvire profesională, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la doi ani sau cu amendă”.

Pe acest fond tensionat, comisarul șef Cozma și-a anunțat subalterinii că „Măștile de protecție se folosesc doar când există iminența unui contact direct cu persoane suspecte a fi infectate. Nu se admit situații în care polițiștii să refuze intrarea în misiune pe motivul că nu posedă mască de protecție. În această situație șeful subunității va emite dispoziție scrisă urmând ca șeful Sectorului să se sesizeze sub aspectul săvârșirii infracțiunii prevăzute de art. 352 Cod penal (n.r. nerespectarea prevenirii răspândirii bolilor intercontagioase, pedepsită cu închisoare de la doi ani la șase luni sau cu amendă). Totodată se va explica faptul că Poliția nu deține asemenea mijloace de protecție care să nu fie distribuite efectivelor care acționează în teren”.

