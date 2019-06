”Politburo 2.0” sau cine sunt principalii sforari ai Kremlinului

Am publicat în această săptămână (luni-joi) o serie de articole despre relaţiile dintre cele două maluri ale Prutului în perioada comunismului, încercând să le surprind printr-o cronologie a evoluţiei relaţiilor dintre Moscova şi Bucureşti în anii 1950-1989....

Nu-mi place să scriu despre Transnistria, deoarece, când încep a medita pe marginea acestui subiect, simt că ies pe contrasens. Punctul meu de vedere asupra acestei regiuni este unul anacronic și sentimental, format sub influența „Doinei” lui Eminescu care încadra neamul...

Inaltarea 2019. Inaltarea Domnului se sarbatoreste joi, 6 iunie 2019 pentru ortodocsi, in timp ce la catolici este joi, 30 mai 2019.

Vara este minunată şi mult aşteptată. La fel şi ieşirile în natură. La munte, în păduri, în sate sau la mare. Ce este de făcut însă dacă începe o furtună? Cum te poţi adăposti în siguranţă? Cum îi poţi ajuta pe ceilalţi? Am aflat...

Căile ferate din Uzbekistan au comandat două noi trenuri de mare viteză de la Talgo, ca parte a unui contract de 57 milioane euro. Trenurile vor atinge 250 km/h și vor circula din 2021. Uzbekistanul are 33 de milioane de locuitori, iar țara asiatică are pe teritoriul său două superbe...

În plus, creșterea cooperării cu China și încheierea unui tratat de pace cu Japonia sunt, de asemenea, sub semnul întrebării, iar economia rusa rămâne vulnerabila pentru sancțiunile punctuale ale SUA.

Un alt factor de schimbare la nivelul ”Politburo 2.0” este cel de-al patrulea program prezidențial, care a condus la o nouă rundă competiționala între grupurile de influență. În contextul creșterii vârstei de pensionare, cabinetul de ministri reînnoit a devenit „guvernul reformelor nepopulare”. Aceasta a condus la o polemica activă privind modelele de transfer a puterii în 2021-24, care sa aiba loc deja în primul an al mandatului de șase ani al lui Putin.

Astfel, din cauza crizei, intreprinderile guvernamentale se indreapta spre noi sectoare ale economiei, până la formarea piețelor de la zero (de exemplu, industria de reciclare). Aceste miscari duc la redistribuirea resursele dinspre sectorul privat și elitele regionale în favoarea membrilor și candidaților ”Politburo 2.0”. Figurile din cercul interior al președintelui tind sa-și extinda aria de resurse pentru a exclude posibilitatea desființării sau a transferului lor către un alt membru al ”Politburo 2.0”. Ca rezultat, ponderea structurilor de stat în economia reala crește pe fondul diminuării influenței marilor întreprinderi private, ale căror reprezentanți joacă adesea rol de parteneri secundari ai operatorilor proiectelor de stat.

Totodata, in liga superioara raman sefii sectoarelor economice cheie din Rusia.

Corporatia de stat Rostec continuă să absoarbă active industriale, se extinde în sectoare noi (economia digitală, prelucrarea deseurilor, retail etc.) și își extinde influența asupra elitelor regionale.

O crestere a inregstrat și fondatorul grupului Volga, Gennadi Timcenko. Dupa o scurta absenta (incepand cu 2016) din Poliburo din cauza „declinului activității” el s-a întors în cercul interior al lui Vladimir Putin. Oligarhul rus are tot mai mulți aliați în Guvern, în timp ce proiectele sale economice se dezvoltă cu succes.

Astfel, după cum notează raportul citat de RBC, s-a intarit rolul secretarului Consiliului de Securitate al Rusiei, Nikolai Patrușev și a omului de afaceri Gennadi Timcenko, care au devenit membri ai cercului interior al președintelui rus Vladimir Putin. In schimb, candva favoritul lui Putin, despre care se spunea ca ar fi succesorul sau la Kremlin, președintele Dumei Veaceslav Volodin a fost eliminat din cercul interior. Toate acestea se întâmplă pe fondul unei puternice mișcări anti-sistem care exista în regiunile Rusiei și a ineficienței retoricii tradiționale și a acțiunilor autorităților centrale.

Raportul detaliaza relatiile si ierarhia în cadrul „establishment-ul” rusesc, evidentiaza schimbarile de statut, dar si importanta in randul principalilor ”sforari” ai Kremlinului.

