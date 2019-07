Politiciana pro-rusă Irina Vlah a fost realeasă în funcția de bașcan al Găgăuziei cu „DOAR” 90% din voturi

Andrei Năstase putea să voteze împotriva Rusiei şi sigur n-ar fi picat guvernul, coaliţia, etc. Putea să se abţină. Nu. El a votat pentru Rusia.

Hoția nu va dispărea din Moldova decât atunci când va dispărea și statul. Am tot mai des acest sentiment și sunt tot mai sigură că nu mă înșel deloc.

Dacă noua guvernare crede că cel mai mare dușman al său e Partidul Democrat și e suficient să distrugă tot ce alimentează acest partid și totul va fi bine, greșește amarnic. Noua guvernare are un dușman mult mai puternic, care are șanse reale să o răpună, și acesta se numește...

În Suabia curățenia este una din trăsăturile naționale. Însă cândva în această parte a Germaniei nu era atât de curat, chiar din contra – localnicii aruncau liniștit toate deșeurile sub curte.

Forțele de ordine din Hong Kong au avut parte de ciocniri violente cu protestatarii, cu ocazia celei de-a 22-a aniversări de la trecerea de sub ocupație britinică la sfera de influență chineză, scrie BBC News.

