Politico: Hackerii vin în apărarea Ucrainei. Grupul Anonymous declară „război cibernetic” Rusiei

Grupurile de hackeri proucraineni se organizează pentru a lovi Rusia cu atacuri cibernetice care vizează sistemele de comandă și control și infrastructura guvernamentală a Moscovei, dupa ce Ucraina a cerut experților în securitate cibernetică să vină în apărarea țării și să perturbe operațiunea militară a forțelor invadatoare rusești, relatează Politico cu referire la digi24.ro.

Ministerul ucrainean al Apărării a solicitat joi unor experți în securitate cibernetică să înființeze echipe de hackeri care să apere infrastructura ucraineană și să lanseze atacuri cibernetice asupra forțelor invadatoare ale Rusiei, a declarat unul dintre experți pentru Reuters. O postare distribuită pe forumurile hackerilor a cerut comunității de securitate cibernetică a țării să „să se implice în apărarea cibernetică a țării noastre”, se arată în raport.

The Anonymous collective is officially in cyber war against the Russian government. #Anonymous #Ukraine

Hackerii activiști ai grupului internațional Anonymous au declarat joi seară într-un tweet că sunt „oficial într-un război cibernetic împotriva guvernului rus” și au susținut că au reușit să oprească site-ul RT, rețeaua de mass-media controlată de statul rus. RT a spus că a reușit să „respingă” atacul.Un alt grup de hackeri activiști din Belarus, care se opune regimului rus, numit Partizanii Cibernetici din Belarus, a declarat că a creat un „grup tactic al Belarusului” pentru a lucra cu hackeri voluntari cu scopul de a ajuta armata Ucrainei să lupte în domeniul cibernetic.

„Facem apel la toată lumea să împărtășească aceste informații și să ne contacteze dacă există voluntari care doresc să ni se alăture grupului nostru”, a spus purtătorul de cuvânt al grupului pe Twitter.

A group that calls itself the Belarusian Cyber Partisans, have targeted the country’s railway system, to disrupt the movement of Russian troops inside Belarus.

On Sunday Extra @julesmorrow speaks to @yuliana_shem, spokesperson for @cpartisans. https://t.co/AxUfzI72of