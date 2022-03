Politico: R. Moldova și Ucraina s-au desprins de la rețeaua electrică a Rusiei și doresc să se conecteze la sistemul UE

În ziua în care Rusia a declanșat invazia, Republica Moldova și Ucraina au participat la un test de independență energetică prin care s-au deconectat de la sistemele de electricitate din Rusia și Belarus. Acum, cele două state speră ca testul, care ar fi trebuit să dureze doar trei zile, să devină permanent și ca UE să le permită să se alăture rețelei sincronizate a Europei continentale, scrie Politico.

Testul fusese programat cu mult timp în urmă și, din nefericire, a coincis cu data în care Moscova s-a decis să își trimită trupele în Ucraina și să înceapă să distrugă infrastructura țării.

Ministrul ucrainean al energiei, Herman Galușcenko, a prelungit testul până pe 6 martie. Acesta încearcă să obțină de la UE permisiunea de a se sincroniza imediat cu Rețeaua europeană a operatorilor sistemului de distribuție a electricității (ENTSO-E).

În același timp, zilele în care Ucraina mai poate ține luminile aprinse cu sursele de energie pe care le deține sunt numărate.

„În ciuda agresiunii militare din partea Rusiei, a atacurilor cu rachete, a atacurilor asupra infrastructurii critice, sistemul de energie al Ucrainei, care funcționează autonom, și-a dovedit fiabilitatea și securitatea furnizării de energie electrică a consumatorilor”, a declarat Galușcenko luni.

This week Director @Artur_Lorkowski discussed integration of #Ukraine #Moldova & #WB6 into the European electricity market with @ENTSO_E leadership

„Am dovedit seriozitatea intențiilor noastre de a ne integra în sistemul european, chiar și în această perioadă dificilă de război”, a adăugat ministrul ucrainean.

„Fac un apel către partenerii noștri europeni să sincronizeze sistemul energetic al Ucrainei cu ENTSO-E cât mai curând posibil.”

„Avem nevoie de sprijinul și solidaritatea voastră cu poporul ucrainean mai mult ca niciodată!”



Comisarul UE pentru Energie, Kadri Simson, s-a întâlnit luni cu ENTSO-E pentru a discuta despre conectarea la sistem a Ucrainei cât mai repede – un proces care se numește „sincronizare”.

„Ucraina cere sincronizarea de urgență cu rețeaua europeană cât mai curând posibil. Este o provocare tehnică, dar Europa poate să facă acest lucru pentru partenerii noștri”, a declarat Simson luni seară, după o întâlnire de urgență a miniștrilor energiei din blocul european.

Simson a adăugat că procesul va dura câteva săptămâni și ar urma să lege și Moldova de rețeaua Uniunii Europene.

Extraordinary #TTE council is over. We discussed energy security, the #synchronisation of #Ukraine & energy prices.

We are one step closer to the synchronisation of Ukrainian power grid to the European grid. The political willingness is here – now we need to make it a reality! pic.twitter.com/nRQX08tZ6f