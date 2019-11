Politicul moldovenesc între oligarhie și oligofrenie

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Caz șocant la Orhei. O fetiță de 10 ani, din clasa a patra, a fost violată de un coleg de școală, care are doar 14 ani. Incidentul a avut loc săptămâna trecută într-o localitate din raionul Orhei.

Dragoș Tudorache, europarlamentar PLUS și raportorul pentru Republica Moldova al Parlamentului Europan, a scris pe Facebook un mesaj favorabil guvernului socialist de la Chișinău, fapt criticat dur de comentatorii acestei postări.

La 77 de ani, Ștefan Câlția invită publicul, prin cele peste 20 de lucrări (unele depășind 5 sau chiar 12m), pictură și desen din perioada 1970-2019, la o expoziție sub formă de labirint - o călătorie în patru capitole însoțite de simbolul UROBORUS, șarpele care...

Într-o perioadă istorică foarte scurtă, în doar mai puțin de două decenii, am făcut un salt uriaș de la socialismul multilateral dezvoltat la capitalismul tribal. Vom fi fiind noi, cei care ne holbăm la televizor, „stupid people”, dar nu chiar atât de stupid ca să nu înțelegem că Moldova se zbate între oligarhie și oligofrenie. A venit timpul să traducem parabolele din limbajul folcloric în limbajul juridic, ca să priceapă și Procuratura. Numai în felul acesta vom afla dacă în RM există mafie și oligarhie, cine-s mafioții și oligarhii, dacă există, și cine-s oligofrenii.... Aceștia, ultimii, cu siguranță, există!

...Săptămâna trecută s-a scurs (gâlgâind) sub semnul cruciadei împotriva oligarhiei și oligarhilor. Toți vorbesc, pe la toate TV, dar nimeni nu a întocmit lista oligarhilor moldoveni, să vadă și publicul: cine-s aceștia și câți sunt? Dar ce înseamnă oligarh, în sens terminologic, nu folcloric? Se vorbește de existența a doi oligarhi - Plahotniuc și Filat. A dovedit cineva cu argumente că aceștia întrunesc toate condițiile pentru a fi declarați oligarhi, iar regimul actual - oligarhic? Vreau să văd ieșind la TV un om serios care, pe puncte, să demonstreze, cu argumente, acest lucru. Oligarh e o noțiune juridică sau politico-istorică? Poți cere băgarea la dubă a unui politician pentru că e oligarh? Ce capital trebuie să ai ca să fii declarat oligarh? Admitem că Plahotniuc și Filat sunt oligarhi. Dar Lupu, șeful Executivului? Dar Timofti, șeful statului? Dar businessmenii din Parlament? Dar Voronin nu a fost declarat oligarh, ci doar un șef modest de clan modest? De ce în timpul domniei acestuia RM nu era un stat capturat? Nimeni nu încearcă să răspundă la astfel de întrebări...

La noi, la moldoveni, care, precum se știe, ne naștem poeți, toate cuvintele la un moment dat devin metafore. Limbajul analiștilor noștri politici, chiar și al celor care se consideră că au centură neagră în branșă, abundă în metafore. Aș avea o explicație pentru acest fenomen: când nu știm ce spunem sau când nu vrem ori ne temem să spunem ceva, începem a vorbi în childuri, ca în Sfânta Scriptură, adică prin pilde, parabole, alegorii. De exemplu: „Epoca păpuşarului s-a finalizat şi a început epoca magicianului politic”. Examinată sub lupa unei gândiri logice, afirmația e o stupiditate.

