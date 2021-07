Politolog rus: Rusia nu trebuie să subestimeze amenințarea României ci să răspundă urgent. În caz contrar vom pierde R. Moldova

Stimate domnule Renato Usatii, cu mare reținere folosesc sintagma „stimate”, dar voi fi politicos în continuare. Am urmărit cu multă atenție declarația dumneavoastră...

Preşedintele Belarusului, Aleksandr Lukaşenko, aflat sub presiune din cauza sancţiunilor dictate de Uniunea Europeană, a cerut marţi sprijin suplimentar din partea Rusiei, în...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

S-a născut în 1872 in comuna Truşeni din împrejurimile Chişinăului.

În cimitirul Mănăstirii Cernica, printre mormintele pătimiţilor basarabeni, am aflat şi despre mormântul modest al lui Theodor Inculeţ.

„În data de 22 iunie 1941, Armata Română avea să treacă Prutul cu un singur scop, iar acela nu era dobândirea de noi teritorii: eliberarea de sub ocupația...

Am intrat în anul 2012 în care comemorăm bicentenarul răpirii Basarabiei de către ruşi, eveniment care a marcat şi încă marchează destinul poporului nostru, prin faptul că...

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

Politologul citează datele Eurostat care arată că România a devenit un exemplu reușit de dezvoltare în ultimul deceniu. Dacă la momentul aderării la UE, în 2007, produsul intern brut pe cap de locuitor nici măcar nu atingea jumătate din PIB-ul per capita al UE, azi România a lăsat în urmă cu mult Bulgaria, a ajuns aproape de nivelul Poloniei și amenință cifrele Portugaliei.

Trukhachev admite însă că în pofida faptului că România e încă la coada clasamentului în UE în ceea ce privește nivelul de trai, țara noastră a făcut salturi uriașe de-a lungul timpului, fiind extrem de atractivă pentru o Republică Moldova aflată la limita subzistenței. Profesorul rus amintește că moldovenii pot câștiga mai bine în România decât în Federația Rusă și, în plus, pașaportul românesc le oferă posibilitatea de a pleca în Occident, în Germania.

Trukhachev amintește că rezultatul istoric al PAS este și eșecul a doi președinți moldoveni care s-au unit sub steagul aceleiaiși alianțe: Comunistul Vladimir Voronin și socialistul Igor Dodon.

„România lucrează de mult timp la schimbarea mentalității cetățenilor moldoveni și, din păcate, are succes”, e de părere profesorul rus care amintește că în ultimii ani România a devenit tot mai atractivă și atrage atenția că „Rusia nu ar trebui să subestimeze amenințarea românească, ci trebuie să îi răspundă urgent. În caz contrar Moscova va pierde Republica Moldova”.

Politologul Vadim Trukhachev, profesor în cadrul Universității de Stat de la Moscova, a analizat rezultatele alegerilor de la Chișinău, într-un editorial publicat în Vzglyad. Expertul rus are o opinie controversată cu privire la politica României pe care o acuză de „lovitura de stat” din 2009 din Republica Moldova și de faptul că în perioada președintelui Traian Băsescu Bucureștiul a urmărit o politică de „anexare” a Basarabiei.

În fiecare an, la data de 12 iunie, este marcată Ziua mondială împotriva exploatării prin muncă a copiilor.

Solstiţiul de vară are loc anul acesta luni, la ora 06:32, ziua de 21 iunie fiind cea mai lungă din an şi marcând începutul verii astronomice. Durata zilei va fi de 15h 32m, cea a...

Era liberei circulații a transformat totul, de la securitatea și locația muncii până la prețurile din magazine, scrie The Financial Times într-o analiză în care...

Robert Downey Sr., cineast cunoscut pentru titluri ca „Putney Swope” şi „Boogie Nights” şi tatăl actorului Robert Downey Jr., a murit la New York, pe 7 iulie, la...

