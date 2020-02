Polonezul care a votat pentru unirea Basarabiei cu România

Potrivit ziarului Czerwony Kurier, România nu a uitat de acest gest și l-ar fi decorat cu ordinul „Steaua României”, i-ar fi conferit titlul de cetățean de onoare și i-ar fi dat 50 ha de pământ în Basarabia. Nu am căutat dovezi, așa că las aceste date for your information.

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

loading...

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 4 Februarie 2020, ora: 08:45

Horoscop zilnic. Iata horoscopul zilei de azi MARTI 4 FEBRUARIE 2020; suntem in dispozitii vorbarete azi, gratie Lunii in Gemeni. Mercur a schimbat ieri zodia si este in Pesti, pregatindu-se de un frumos sextil cu imprevizibilul Uranus. Ce nu ai spus de ceva timp ? Ce iti sta in gat si ai vrea sa...