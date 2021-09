Pomușoarele culese toamna, asigură sănătate iarna

Fructele de pădure, cum sunt porumbelele, măceşele, odată cu sfârșitul lunii septembrie sunt numai bune de cules. Porumbelele, acele fructe un pic mai mari ca afinele, de un albastru-violet arată a fi coapte, dar încă nu sunt foarte bune, abia după ce cade bruma, ating maximum de vitamine şi minerale pe care le conţin. Ca aproape orice fruct, porumbelele conţin 86 la sută apă, restul de 14 la sută fiind zaharuri, minerale, vitamine.

Calciu, magneziu, zinc, fier, potasiu sunt minerale pe care le găsim în porumbele. Fierul este indispensabil organismului, se află în hemoglobina globulelor roşii, iar scăderea lui duce la anemie. Calciul este mineralul care dă valoare oaselor, dinţilor, unghiilor şi nu se găseşte numai în lactate şi cojile de ouă.

Potasiul este cel care aduce beneficii inimii. Lipsa lui din organism are ca rezultat fluctuaţiile bătăilor inimii, devenind aritmice. Magneziul se găseşte, în general, în toate frunzele verzi, în seminţe, în cereale, dar şi în porumbele. Constipaţia, pierderea poftei de mâncare, dureri de cap şi acele ace în mâini şi picioare-cârceii, sunt semne posibile ale lipsei magneziului.

Dintre toate fructele de pădure, porumbelele sunt cele mai bogate în tanin. Taninul elimină bacteriile prin locurile pe unde trece, începând cu gură, gât, stomac, intestin. Taninul îndepărtează tartrul de pe dinţi. Se mai găseşte în ţelină, în scoarţa socului, în frunză de nuc, în coajă strugurilor negri.

Porumbelele consumate sub formă de gem, sirop sau ceai sunt astringente, ţi se face gura pungă în limbaj popular, diuretice, tonifiante şi antiseptice. Fructele uscate şi făcute ceai contribuie la eliminarea acidului uric din organism. Decoctul de porumbele dizolvă pietrele şi nisipul care se formează la rinichi.

Altă comoară a pădurii acum toamna este măceşul. Cu flori parfumate şi rozalii primăvara, cu fructe portocalii roşiatice toamna, măceşul este un adevărat depozit de vitamine şi minerale. Spre deosebire de porumbele, care se culeg, după ce cade bruma, măceşele se culeg înainte de asta.

Sfârșitul lui septembrie, începutul lui octombrie este perioada propice pentru a fi culese. Odată culese se pot usca la umbră sau se poate face gem, acel heciunpeci (Hetschenpetsch), care e atât de bun cu clătite:), jeleu, sirop, vin, tinctură au chiar şi utilizare în cosmetică, fiind foarte bune regeneratoare şi cicatrizante ale pielii.

Măceşele au un conţinut foarte mare de vitamina C, dar acesta se şi pierde foarte repede, dacă nu sunt pregătite corect în vase nemetalice. Gospodinele care fac gemul de măceşe, au o adevărată industrie în dotare, tocmai pentru a nu distruge vitamina C.

Se ştie că vitamina C ridică imunitatea organismului, prevenind îmbolnăvirile, dar tratează şi diverse boli mai mult sau mai puţin cronice. În măceşe mai găsim pe lângă vitamina C şi complexul B: B1, B2, B3 care preîntâmpină afecţiunile cardiace, ateroscleroza, hipertensiunea, varicele, echilibrează colesterolul.

Ceaiul de măceşe băut în permanență, curăță articulaţiile şi s-a descoperit recent, că măceşele conţin o substanţă care contribuie la producerea cartilagiului dintre oase, atât de necesar unei bune deplasări.

Substanţele antioxidante din măceşe împiedică formarea plăgilor pe articulaţii. Infuzia se face din pulbere de măceşe pusă într-un litru de apă şi lăsată 10 ore şi din măceşe uscate puse la fiert în alt litru de apă. Răcită, se amestecă a doua zi cu cealaltă infuzie cu pulbere, din care se va consuma.

O excursie de două, trei ore în jurul oraşului, unde locuieşti sau o vizită în piaţă, îţi pot aduce în casă aceste minunate comori ale naturii.