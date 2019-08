Ponta spune că ar susține guvernul dacă PSD vine cu alt program de guvernare: ”Sunt două-trei persoane care vor să-i rupă gâtul lui Dăncilă. E un Game of Thrones de PSD”

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

Președintele Dodon s-a întors din al 5-lea concediu în acest an.

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Numele tinerei este Ester sau prescurtat Stasia. Alena Konstantinova a scris în grupul ГБМ: „Prieteni, am nevoie de ajutor! O adolescentă a dispărut! A dispărut aseară. Poliția a fost anunțată. Preliminar s-ar afla în sectorul Rîșcani. Astăzi (11 august )...

Mai mulți angajați ai companiei Evrascon JSC, care efectuează lucrări de reparație a drumului Ungheni–Chișinău, se plâng că nu și-au primit salariile de jumătate de an. Mai mult, muncitorii sunt îngrijorați că nu își vor primi, în general, lefurile...

“Domnul Tăriceanu ştie că nu poţi să faci o restructurare fără o majoritate parlamentară. În acest moment nu mai au o majoritate parlamentară. Sunt însă la PSD doi sau trei care de fapt vor să-i rupă gâtul lui Dăncilă şi să îi ia ei locul. Nu asta e soluţia. E un Game of Thrones de PSD. Moare Dăncilă şi venim noi”, a mai afirmat Ponta, citat de News.ro.

“Dacă voi reuşiţi să obţineţi o restructurare de guvern şi un alt program de guvernare şi un candidat unic, suntem dispuşi să discutăm. Nu să intrăm la guvernare, să sprijinim. Doamna Dăncilă, vino cu propunerea cum vrei să restructurezi administraţia şi dacă USR şi PNL nu vor, nicio problemă. Avem proiecte de legi, vrem să abrogăm Ordonanţa 114, dar nu am cerut niciun minister. (…) Dacă vor să facă ceva bun, guvernăm fără probleme. (…) Vreţi să schimbaţi? Chiar vă sprijinim, dar veniţi o dată cu schimbarea”, a mai spus Ponta.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)