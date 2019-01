Popa Ghenadie Văluță are un nou fetiș: și-a tras un selfie cu o muribundă

După Igor Dodon și popa Valuță a picat în patima selfie-lor. Ghenadie Valuță a publicat nu demut o imagine cu el însuși, adică un selfie, pe fundalul unei bătrâne muribunde. Fața popii este iluminată de un zâmbet, a femeii, constorsionată de o nedisimulată durere.



Comentariul celui dintâi se vrea moralizator, deși sună oarecum cinic, într-o vagă bătaie de joc: „Și această bătrânică aflată în gura morții, așteaptă cu bucurie ca preotul să o sfințească cu Sfânta Agheasmă. Dar tineretul sănătos? Când vine o suferință, poate!”, scris preotul pe pagina sa de Facebook. Mai mulți intnernauți au criticat gestul, iar DESCHIDE.MD a încercat să afle motivul de profunzime al lucrurilor.

Postarea a stârnit vâlvă pe rețeaua de socializare, mulți internauți criticându-l pe preot care, la un moment dat, a suprimat imaginea cu pricina.

Deschide.MD a încercat să înțeleagă de ce poza lui Genadie Văluță ar fi scandaloasă.

Preotul Pavel Borșevschi: „Biserica noastră e a bucuriei”



Părintele Pavel Borșevschi, parohul bisericii „Sfântul Dumitru” din Chișinău a spus că este interzis ca duhovnicii să facă publice poze cu enoriașii sau cu credincioșii suferinzi. Mai mult, concluzia părintelui Văluță că doar suferinzii își îndreaptă privirile către Dumnezeu este, potrivit lui Borșevschi, o speculă străină Bisericii Ortodoxe.

„Biserica noastră este biserica Învierii și a bucuriei. Acestea sunt două caracteristici ale Bisericii Ortodoxe. Când cineva încearcă să ne sperie cu morți sau cu bolnavi, acestea sunt specule cu ființa umană sau cu sentimentul religios. Hristos se naște fără a tulbura pe nimeni. Vin numai magii de la răsărit. Nimeni nu l-a știut, până la 30 de ani, când Ioan Botezătorul l-a arătat: "Iată mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii! Acesta este Dumnezeul nostru, iar cel pe care ni-l arată Văluță, speculând suferința unei femei, e al lui personal și are nu are nimic cu Dumnezeul nostru și al Bisericii Ortodoxe. Crucea nu este sperietoare. Noi credem în Înviere, nu în boală”.



Pavel Borșevschi a subliniat că e categoric interzis ca preoții să facă publice poze cu credincioșii pe care îi spovedesc. „Asta este taina spovedaniei”, a spus Borșevschi.

Mitropolia nu știe daca va urma o mustrare



Vadim Cheibaș, secretarul mitropolitan, a declarat că nu cunoaște detalii despre această poză, dar este regretabil să afle că Ghenadie Văluță a publicat-o:

„Este regretabil ce a făcut. Urmează să vedem ce l-a făcut pe părinte să fie atât de bucuros”.

Totodată, Cheibaș a subliniat că Ghenadie Văluță este diacon, iar acest fapt îi interzice să oficieze Taina Sfântului Maslu, adică împărtășirea persoanei care se află pe patul de moarte. Vadim Cheibaș nu este sigur dacă în cazul lui Văluță va fi creată o comisie disciplinară.

Protoiereul Valeriu Potoroacă



Protoiereul Valeriu Potoroacă, responsabil pentru abaterile și devierile disciplinare în rândul clerului din cadrul Mitropoliei Moldovei, a spus că gestul lui Ghenadie Văluță este condamnabil. Protoiereul a menționat că nu este prima abatere a diaconului Văluță.

„Este un lucru reprobabil ce a făcut Ghenadie Văluță, un lucru negândit. Nu am văzut poza, am înțeles că s-a întâmplat ceva, dar nu am intrat în esență”, declarat Potoroacă.



Întrebat dacă gestul lui Văluță va fi sancționat, protoiereul a răspuns că nu știe, pentru că și ei abia au ieșit din sărbători. „Trebuie să ne documentăm”, a spus Potoroacă, adăugând că Văluță are mai multe încălcări și scandaluri pe numele său. Protoiereul a menționat că asemenea gesturi sunt interzise de legi nescrise, nu de regulamente.

Valuță se apără: „Mesajul a fost pedagogico-emoțional”



Diaconul Ghenadie Văluță a spus pentru Deschide.MD că intențiile lui au fost cele mai nobile. Pe diacon îl deranjează că mass-media au amestecat în această istorie și comunitatea LGBT. Mai exact, s-a amintit că Văluță a stropit-o cu agheasmă pe activista LGBT, Angela Frolov:

„Au făcut legătură și cu Frolova și cu Melinti. Eu am insistat să le dau răspuns. Ei au răsturnat această fotografie și i-au dat un sens obiectiv - vai, părintele fără teama de Dumnezeu”.



În cele din urmă, la insistența unui preot care l-a sunat și i-a atras că ce-a făcut nu-i decât un prilej de speculații, Valuță a șters controversata imagine.

DESCHIDE.MD