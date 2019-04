Popov, despre inițitivele ACUM: o abordare populistă

O persoană din Europa pierde, în medie, doi ani din viață din cauza efectelor aerului poluat, arată un articol publicat în The European Heart Journal, în data de 12 martie. În perspectivă, aerul poluat poate cauza anual mai multe decese decât fumatul, consideră...

Prepoziţiile sunt nişte instrumente gramaticale cu ajutorul cărora se face legătura între cuvinte - pe, la, peste, sub, datorită, între ş.a., fiecare apărând într-un anumit tip de sintagme, acceptate de uzul general.

“Cred că e vorba de o atitudine diletantă sau mai periculos – foarte populistă. Toată ideea cu „dezoligarhizarea”, acest așa-numit pachet de legi, nu putem să-i dăm o calificare legală, juridică. Nu poți să votezi așa ceva. Legile trebuie să se coreleze între ele. Există alte prevederi legale constituționale. Ce faci cu ele? Votezi pachetul de „dezoligarhizare”, dar ce facem cu celelalte norme? Sau anulezi Constituția, sau proclami a doua republică? Încolo se merge. În momentul când lansezi un mesaj public, atunci el trebuie să fie veritabil, realist. Tot ce am văzut eu acolo (în pachetul de legi propuse de „ACUM”) sunt câteva propuneri pe justiție care au sens, sunt bunicele”, a mai spus Tănase, în cadrul unei emisiuni televizate.

“Aceasta este o abordare populistă deoarece ACUM are 26 de mandate și nu poate pretinde la totul. În timpul campaniei cei din ACUM spuneau că aceste alegeri reprezintă lupta principală din istoria R. Moldova și că ACUM înseamnă acum, adică vor lua majoritatea, dar vedem că nu s-au prea îndeplinit prezicerile”, a declarat Popov.

